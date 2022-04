Eind augustus zal Ter Beke een nieuwe innovatiestrategie aan de markt bekendmaken.

Een week voordat de voedingsgroep Ter Beke zijn resultaten voor 2021 bekendmaakte, liet ze weten dat ze in de clinch ligt met een van de grote supermarktketens waaraan het levert, waardoor haar producten tijdelijk uit de rekken zullen verdwijnen. De klant is goed voor 6 procent van de omzet. Ter Beke gaat er prat op dat de klant nergens voor lagere prijzen gesteld zal raken en houdt het been stijf. Na het bericht nam de koers een duik en is nog niet volledig hersteld. Het aandeel noteert 10 procent lager dan begin dit jaar.De jaarresultaten waren puik. In 2021 ging de omzet 3 procent lager dan een jaar eerder, maar de recurrente bedrijfskasstroom (ebitda) en de operationele winst (ebit) gingen er met respectievelijk 16 en 55 procent op vooruit. Ook de vrije kasstroom ging 10 procent hoger. Verder is de schuldgraad (nettoschuld op ebitda) gedaald naar 1,6 dankzij de stijgende operationele kasstroom en verbeteringen van het werkkapitaal. Bij de divisie vleeswaren ging de omzet met 5 procent lager omdat enkele niet-rendabele contracten zijn stopgezet. De ebitda steeg wel met 59 procent. De afdeling bereide maaltijden wist ondanks corona haar omzet op peil te houden. De Britse dochter KK Fine Foods richt zich op horeca en zag met de coronamaatregelen haar omzet verdampen, maar ze wist de schade te beperken door nieuwe omzet in de retail te halen. Ter Beke leidt onder de stijgende grondstoffen- en energiekosten. Het management spreekt van een hallucinante kosteninflatie. "Alles staat historisch hoog: het aluminium en het plastic voor de verpakkingen, de kaas en al wat met rund te maken heeft", klonk het. Het management maakte duidelijk die prijsstijgingen door te rekenen aan klanten, maar dat dat niet altijd even makkelijk gaat. Dit jaar zal een overgangsjaar zijn waarin de hogere prijzen en de knelpunten in de aanvoerketens verder verteerd moeten worden. Het belangrijkste nieuws van afgelopen jaar was de overname van van Imperial Stegeman, de Belgisch-Nederlandse activiteiten van de Mexicaanse voedingsgroep Sigma Alimentos. De overname wacht nog op de goedkeuring van de mededingingsautoriteit en wordt hopelijk afgerond in het tweede kwartaal van dit jaar. Ter Beke heeft een externe consultant aangenomen om de integratie van de twee bedrijven vlot te laten verlopen. De kennis van de bedrijven is complementair. Ter Beke is goed in het geautomatiseerd en goedkoop versnijden en verwerken van vleeswaren voor de huismerken van de supermarktketens. Imperial Stegeman heeft een aantal bekende merken en staat sterk in snacks en vegetarische alternatieven. Ter Beke werkt ook aan een update van de bedrijfsstrategie. Het wil de groei aanzwengelen door onder meer het aanbod van bestaande merken uit te breiden en nieuwe merken aan het gamma toe te voegen. Daarnaast wil het actiever worden in het buitenland. Verder wil het zijn aanbod uitbreiden naar meer gezonde en duurzame voeding. In juli zal het management aan de raad van bestuur een nieuw innovatieplan voorleggen. Eind augustus zal de nieuwe strategie aan de markt worden bekendgemaakt.ConclusieOperationeel en financieel komt Ter Beke zijn tegenslagen van de afgelopen twee jaar te boven, ondanks het conflict met een grote klant. De markt lijkt evenwel vooral oor te hebben naar het slechte nieuws. Het aandeel noteert tegen een aantrekkelijke waardering van 4 tot 5 keer de ondernemingswaarde op de bedrijfskasstroom (ev/ebitda) en een vrijekasstroomrendement (vrije kasstroom op marktkapitalisatie) van 16 procent. Het positieve advies blijft behouden. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 108 euroTicker: TERB BBISIN-code: BE0003573814Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 193,8 miljoen euroK/w 2021: 26Verwachte k/w 2022: 25Koersverschil 12 maanden: +6%Koersverschil sinds jaarbegin: -9%Dividendrendement: 3,7%