De markt schrok toen het Belgische biotechbedrijf Mithra bij de jaarrapportering aangaf verschillende financieringsopties te bekijken. Vooral het feit dat ook een aandelenuitgifte tot de mogelijkheden behoort, was een verrassing. Andere financieringen en/of het uitlicentiëren van andere mogelijke toepassingen met E4, momenteel nog in preklinische ontwikkeling, behoren ook tot de mogelijkheden.

De kaspositie bedroeg eind december 49,7 miljoen euro, een daling met 27,8 miljoen tegenover 30 juni. 2020 wordt een overgangsjaar voor de Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid, met relatief beperkte te verwachten mijlpaalbetalingen en aanhoudend hoge ontwikkelingskosten. De indiening van het goedkeuringsdossier door partner Gedeon Richter (Ceres Pharma voor België en Luxemburg) werd de voorbije weken aanvaard door het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA). Dat betekent dat een beslissing in het eerste kwartaal van 2021 verwacht mag worden. In de Verenigde Staten zal partner Mayne Pharma het dossier indienen in het tweede kwartaal.

Dat Mithra vorig jaar voor de commercialisatie van het anticonceptiemiddel Estelle in de Verenigde Staten in zee ging met het Australische Mayne Pharma, blijft een element van onzekerheid. Feit is dat de van oorsprong generieke speler een beperkte financiële slagkracht heeft. Mayne Pharma blijft lijden onder een terugval in de generieke business. De nettoschuldpositie van 290 miljoen Australische dollar eind december bleef tegen een verhouding van 2,5 keer de bedrijfskasstroom (ebitda) weliswaar binnen de herziene bankconvenanten van 3,5 keer ebitda, maar gezien de dalende ebitda is de marge klein. Na de kortstondige stijging van het aandeel na de aankondiging van de deal met Mithra in juli 2019 is het aandeel ruim 65 procent teruggevallen. De hamvraag blijft dus of Mayne Pharma voldoende kan investeren om het maximaal haalbare commerciële succes te realiseren. In het vierde kwartaal van 2019 startten twee fase III-studies met Donesta, de tweede potentiële blockbuster (jaarlijkse verkoop van minstens 1 miljard dollar) op basis van E4. De bedoeling is voor het einde van 2020 de rekrutering van de patiënten te voltooien, met verwachte resultaten eind 2021, begin 2022. In januari 2019 kondigde Mithra met Perinesta een derde mogelijke toepassing aan van E4, als combinatie van anticonceptiemiddel en middel tegen opvliegers tijdens de perimenopauze. Mithra verwachtte in 2019 al een laatklinische studie te kunnen opstarten, maar de gesprekken met de instanties over het ontwikkelingspad lopen nog altijd. De Luikenaars verwachten nu in 2020 de studie te kunnen opstarten en houden vast aan een mogelijke goedkeuring in 2023. De goedkeuringsaanvraag voor Myring, de generieke vaginale ring van Nuvaring, is in de Verenigde Staten in het vierde kwartaal van 2019 ingediend door Mayne Pharma. Mithra verwacht de goedkeuring in de tweede jaarhelft van 2020. Het feit dat Mithra een jaar tijd verloor doordat het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) eind 2018 bijkomende onderzoeksdata en een nieuw productielot eiste, liet een concurrent toe om in december 2019 als eerste een generische variant voor Nuvaring op de markt te brengen. Een tegenvaller, hoewel het basisscenario nooit voorzag dat Myring als eerste generiek product op de markt zou komen.ConclusieHet aandeel van Mithra werd midscheeps getroffen door het vooropstellen van een mogelijke kapitaalverhoging en uiteraard het zware beursweer. Veel van het commerciële succes van Estelle en Myring hangt nauw samen met het succes van het financieel kwetsbare Mayne Pharma. We blijven daarom in afwachting van nieuws over de extra financiering en ondanks de forse koersdaling nog even aan de zijlijn. We behouden wel onze afgebouwde positie in de voorbeeldportefeuille.Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2CKoers: 18,85 euroTicker: MITRA BBISIN-code: BE0974283153Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 737,7 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -31%Koersverschil sinds jaarbegin: -29%Dividendrendement: -