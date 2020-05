De covid-19 pandemie is geen cadeau voor de financiële sector. Dat zien we nu concreet in de resultaten over het eerste kwartaal. De marktreacties waren ronduit negatief, ook bij KBC.

De Belgische grootbank wist zich de voorbije jaren te profileren als een Europese topbank met de meest solide ratio's en met sterke resultaten. Dat maakt je nog niet immuun voor de enorme impact van de quarantaine op de economie en dus op de schuldenaars (gezinnen, zelfstandigen en bedrijven). Het maakt je wel weerbaarder om deze zware periode door te komen.

De Belgische grootbank wist zich de voorbije jaren te profileren als een Europese topbank met de meest solide ratio's en met sterke resultaten. Dat maakt je nog niet immuun voor de enorme impact van de quarantaine op de economie en dus op de schuldenaars (gezinnen, zelfstandigen en bedrijven). Het maakt je wel weerbaarder om deze zware periode door te komen. De eerste schok voor de aandeelhouders was dat KBC niet meer de gebruikelijke kwartaalwinst van 600 à 700 miljoen euro winst maakte, maar een nettoverlies van 5 miljoen euro (0,04 euro per aandeel) rapporteerde. De grootste boosdoener is het nettoresultaat uit financiële instrumenten tegen reële waarde. In maart ontstond paniek op de financiële markten door het coronavirus. Dat zorgde voor fors lagere aandelenmarkten, sterk oplopende renteverschillen,... Die opgetelde waardeverminderingen zorgen voor een nettoverlies op financiële instrumenten van 385 miljoen euro in het eerste trimester. In het vierde kwartaal was hier nog een winst van 130 miljoen euro. Op basis van het verloop tot dusver in het tweede trimester gaan we daar eerder een positief dan een negatief effect zien.De aandacht zal verschuiven naar de post 'waardevermindering op kredieten'. Ongetwijfeld zal KBC, zoals alle banken, verliezen moeten slikken op 'slechte' kredieten. Bijvoorbeeld omdat een bedrijf failliet gaat en zijn krediet niet zal terugbetalen. Daarvoor werden in het eerste kwartaal al voor 121 miljoen euro waardeverminderingen geboekt, in vergelijking met 75 miljoen in het vorige trimester en 69 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van 2019. Maar dat effect zal de volgende trimesters nog veel sterker worden. KBC houdt in zijn basisscenario rekening met 1,1 miljard euro waardeverminderingen op kredieten dit jaar, terwijl de gemiddelde schatting van analisten 933 miljoen euro was. Het optimistische scenario is 800 miljoen, het pessimistische scenario houdt zelfs rekening met 1,6 miljard euro waardeverminderingen. De basis van het resultaat van de sterk geïntegreerde bank-verzekeraar zijn nog altijd de netto rente-inkomsten. Die klopten met 1,195 miljard euro de analistenconsensus van 1,17 miljard en het cijfer lag ook 6 procent hoger dan de 1,129 miljard euro in het eerste trimester van vorig jaar. KBC verminderde wel de verwachting voor de netto rente-inkomsten voor het volledige boekjaar van 4,65 naar 4,3 miljard euro door renteverlagingen in Tsjechië en verwachte wisselkoersverliezen. De liquiditeits- en solvabiliteitsratio's na afloop van het eerste kwartaal blijven uiterst solide en top in Europa. KBC is een sterk geïntegreerde bank-verzekeraar en een stevig uitgebouwde afdeling vermogensbeheer ('fondsenfabriek'). KBC heeft een sterke marktpositie in België, maar ook in Tsjechië. KBC was er snel bij om het slotdividend van 2,50 euro per aandeel bruto te schrappen. Dat was natuurlijk een tegenvaller voor de referentieaandeelhouder KBC Ancora, een typisch Belgische monoholding die enkel aandelen van één vennootschap in portefeuille heeft. KBC Ancora heeft 18,6 procent van de KBC-aandelen in handen.ConclusieTegenover de Europese sectorgenoten is het KBC-aandeel 'duur', met een prijs van één keer de boekwaarde (Europees gemiddelde 0,6). Maar het komende jaar zou kunnen blijken dat we ons toch het best richten op de superieure kwaliteit en de beste ratio's. Wie bovendien kiest voor de onrechtstreekse belegging via KBC Ancora krijgt er een korting van 25 à 30 procent bovenop. Vandaar dat we voor de voorbeeldportefeuille hebben geopteerd voor een eerste positie in deze monoholding, boven een rechtstreekse belegging in het KBC-aandeel.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 42,33 euroTicker: KBC BBISIN-code: BE0003565737Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 17,44 miljard euroK/w 2019: 8,5Verwachte k/w 2020: 31Koersverschil 12 maanden: -30%Koersverschil sinds jaarbegin: -38%Dividendrendement: 2,5%