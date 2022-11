Op de langere termijn zijn er in de uraniumsector alleen maar voordelen verbonden aan meer verticale integratie.

Cameco boekte in het derde kwartaal een aangepaste nettowinst van 10 miljoen Canadese dollar, tegenover een verlies van 54 miljoen dollar een jaar eerder. De markt rekende op een klein verlies. Ook de omzet van 389 miljoen Canadese dollar (+8%) lag boven de prognoses. De output bleef vlak op 2 miljoen pond uranium en de verkoop daalde met een vijfde naar 5,3 miljoen pond. Dat werd gecompenseerd door een toename van de verkoopprijs met bijna de helft.

...

Cameco boekte in het derde kwartaal een aangepaste nettowinst van 10 miljoen Canadese dollar, tegenover een verlies van 54 miljoen dollar een jaar eerder. De markt rekende op een klein verlies. Ook de omzet van 389 miljoen Canadese dollar (+8%) lag boven de prognoses. De output bleef vlak op 2 miljoen pond uranium en de verkoop daalde met een vijfde naar 5,3 miljoen pond. Dat werd gecompenseerd door een toename van de verkoopprijs met bijna de helft.Naast de 50 miljoen pond aan nieuwe langetermijncontracten die dit jaar al werden afgesloten, zit er nog 27 miljoen pond in de pijplijn. De McArthur River-mijn en de Key Lake-verwerkingsinstallatie worden dit jaar weer opgestart. De kwartaalcijfers van Cameco stonden in de schaduw van de overname van Westinghouse Electric. Westinghouse bouwt en onderhoudt kerncentrales. Na de crisis in de sector als gevolg van de ramp in Fukushima in 2011 ging het van kwaad naar erger met Westinghouse. Eigenaar Toshiba vroeg in 2017 het faillissement aan en het private-equitybedrijf Brookfield Business Partners (BBP) kocht de activa in 2018. Dat verkoopt het nu aan een joint venture van zijn zusterbedrijf Brookfield Renewable Partners (BRP) en Cameco. BRP heeft een aandeel van 51 procent in de joint venture, Cameco heeft 49 procent. Westinghouse heeft nog een schuld van 3,4 miljard dollar, maar die blijft bij de joint venture. BBP maakte Westinghouse de voorbije jaren weer winstgevend met positieve kasstromen. Die zullen op termijn de schuld verlichten. Het bedrijf onderhoudt ongeveer de helft van de 430 nucleaire reactoren die actief zijn. Bijna 85 procent van de omzet bestaat uit recurrente inkomsten. Er is nog veel groeipotentieel met 56 reactoren in aanbouw. Daarnaast mag worden verwacht dat Westinghouse een deel van de omzet van het Russische Rosatom zal inpikken. Dat bedrijf bouwde en onderhield reactoren in Europa en Azië. Gezien de economische sancties mag worden aangenomen dat Westinghouse een deel van de activiteiten van Rosatom zal overnemen. Cameco betaalt 2,2 miljard dollar voor zijn deel in de joint venture. Dat wordt gefinancierd door twee termijnleningen van samen 600 miljoen dollar en een overbruggingskrediet van 280 miljoen dollar. Een aandelenuitgifte tegen 21,95 dollar per aandeel leverde bijna 750 miljoen dollar op. Cameco en BRP hopen de transactie in de tweede helft van 2023 af te ronden. Cameco beschikte na het derde kwartaal over 1,34 miljard Canadese dollar aan liquiditeiten. Daar stond een langetermijnschuld van 997 miljoen Canadese dollar tegenover. Een ongebruikte kredietlijn van 1 miljard Canadese dollar werd met een jaar verlengd. De nieuwe schulden en de aandelenuitgifte zitten nog niet in de cijfers van het derde kwartaal. Cameco heeft nog recht op een terugbetaling van 778 miljoen Canadese dollar van de Canadese belastingautoriteiten. De waarde van de voorraden bedroeg 470 miljoen Canadese dollar. Het dividend van 12 dollarcent per aandeel wordt volgende maand uitgekeerd.ConclusieCameco werd niet zozeer afgestraft voor de deal met Westinghouse, maar vooral voor de lage uitgifteprijs voor de nieuwe aandelen en de hogere schuldenlast. Op de langere termijn zijn er in de uraniumsector alleen maar voordelen verbonden aan meer verticale integratie. We behouden het vertrouwen in de strategie van Cameco met voldoende aanboddiscipline en een focus op langetermijncontracten. De recente koersdaling biedt een koopkans voor beleggers die de hausse van dit voorjaar hebben gemist. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 23,63 dollarTicker: CCJ USISIN-code: CA13321L1085Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 10,3 miljard dollarK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 97Koersverschil 12 maanden: -6%Koersverschil sinds jaarbegin: +5%Dividendrendement: 0,5%