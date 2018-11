McEwen Mining biedt een fraaie koopkans

De aandelen van goudmijnen werden afgestraft voor hun winstcijfers van het derde trimester. Helaas was McEwen Mining geen uitzondering op die regel. De koers van de goudmijn, die vernoemd is naar de stichter Robert McEwen, kreeg een tik van 8 procent en blijft sindsdien onder druk staan. De 65-jarige McEwen is een levende legende in de goudsector, omdat hij in 1993 Goldcorp heeft gesticht en de beurskapitalisatie in anderhalf decennium deed oplopen van 50 miljoen naar 8 miljard dollar. Vandaag is hij CEO en referentieaandeelhouder van McEwen Mining. Hij investeerde 160 miljoen dollar voor 24 procent van de aandelen. De goud- en zilvermijn heeft drie producerende mijnen, twee projecten zijn in ontwikkeling (Lexam VG Gold en Gold Bar) en ze heeft een potentieel koperproject (Los Azules...