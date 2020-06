McEwen Mining kon andermaal niet overtuigen met zijn cijfers over het eerste kwartaal.

De uitbouw van een goudmijnbedrijf is niet vanzelfsprekend. Dat moet zelfs de veteraan en stichter Robert McEwen tot zijn schade en schande ervaren. De productiecijfers kregen we al en die vielen nog mee, rekening houdend met het feit dat de mijnactiviteit in de tweede helft van maart stilgelegd werd door de coronapandemie. In de eerste drie maanden van 2020 produceerde de groep 35.100 troy ounce goudequivalenten, 1200 minder dan in hetzelfde kwartaal van 2019. De goudproductie lag nog hoger (29.200 versus 26.900), maar de zilverproductie was meer dan 20 procent lager. McEwen Mining heeft vier producerende mijnen (El Gallo, San José, Black Fox en het vorig jaar opgestarte Gold Bar), een project in ontwikkeling (Lexam VG Gold,in de buurt van Black Fox)en een opportuniteit in koper (Los Azules). De opstart van Gold Bar, gepland in het eerste kwartaal, liet op zich wachten tot begin juni. De jaarproductie bleef dan ook beperkt tot 30.700 troy ounce goudequivalenten, veel minder dan gepland. Bovendien werden we de voorbije maanden voorbereid op nog slecht nieuws. De kwaliteit van het project is een stuk minder dan gedacht. De reserves van Gold Bar worden nu 25 à 35 procent lager geschat, wat aanleiding gaf tot een eenmalige waardevermindering van 83,8 miljoen dollar in de cijfers van het eerste kwartaal. Dat deed het boekhoudkundige nettoverlies voor het eerste kwartaal oplopen tot 99,2 miljoen dollar, of 0,25 dollar per aandeel. In dezelfde periode vorig jaar was er 0,03 dollar per aandeel verlies. Dat verklaart waarom de koers al enkele maanden achterblijft op de rest van de sector.Gold Bar en de overgenomen Black Fox-mijn moesten op korte termijn het verval van de productie in de El Gallo-goudmijn in Mexico opvangen. Daar loopt de productie op haar laatste benen en op het Fenix-project, dat voor een verlenging moet zorgen, is het nog enkele jaren wachten. Maar ook Black Fox draait nog niet op volle toeren. Er wordt dan ook stevig geboord ten zuiden van het Gold Bar-complex. En de groep rekent ook op de Grey Fox-exploratie, op 3,5 kilometer van de Black Fox-mijn. De boorresultaten daar waren bemoedigend. Door de coronacrisis krijgen we geen productieprognose voor 2020. Wel was er het nieuws dat de activiteiten in Black Fox en San José weer zijn opgestart, en dat ook Gold Bar gedeeltelijk weer draait. Maar een topproductie hoeven we dit jaar niet te verwachten.We moeten realistisch zijn: een nieuwe kapitaalverhoging is mogelijk. Anderzijds is het aandeel extreem achtergebleven op de rest van de sector. Vanaf dat lage peil heeft de koers zich de voorbije tien tot vijftien jaar al drie keer spectaculair hersteld. Met een stijgende goud- en zilverprijs als bondgenoot, moet het mogelijkheid zijn dat nog een vierde keer te doen in de volgende jaren. Robert McEwen gelooft er in elk geval in, want op 22 mei kocht hij 2 miljoen aandelen bij, wat aanleiding gaf tot een koersherstel. Het aandeel van McEwen Mining is en blijft een flinke herstelkandidaat voor dit en de komende jaren (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 0,99 dollarTicker: MUX USISIN-code: US58039P1075Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 402 miljoen dollarVerwachte k/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -26%Koersverschil sinds jaarbegin: -24%Dividendrendement: -