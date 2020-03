De productie van de Gold Bar-mijn lag in 2019 veel lager dan gepland. Ook dit jaar zal het voorziene productiecijfer niet worden gehaald.

Het komende jaar zal McEwen Mining moeten bewijzen dat 2019 een accident de parcours was. Dat zal niet vanzelfsprekend zijn. De jaarproductie van 2019 kwam met 174.420 troy ounce goudequivalenten nog net binnen de sterk verlaagde vork van 169.000 tot 176.000 troy ounce. Dat is een fractie minder dan de 175.561 troy ounce in het boekjaar 2018, daar waar aan het begin van het jaar een stijging tot 210.000 troy ounce goudequivalenten in het vooruitzicht werd gesteld.McEwen Mining heeft vier producerende mijnen (El Gallo, San José, Black Fox en het vorig jaar opgestarte Gold Bar), een project in ontwikkeling (Lexam VG Gold, in de buurt van Black Fox) en een kans in koper (Los Azules). Het jaar 2019 werd gekenmerkt door twee problemen. Vooreerst liet de opstart van Gold Bar op zich wachten. In plaats van in het eerste kwartaal werd de opstart pas begin juni gerealiseerd. De jaarproductie bleef dan ook beperkt tot 30.700 troy ounce goudequivalenten, veel minder dan voorzien. Het is nu al duidelijk dat ook in 2020 het voorziene productiecijfer niet zal worden gehaald. De kwaliteit van het project blijkt toch lager te liggen dan gedacht. De reserves van Gold Bar zullen dan ook worden verlaagd. En dat heeft al serieus op de koers gewogen. Daarnaast draaide het overgenomen goudmijncomplex Black Fox vorig jaar verre van optimaal met een duidelijk mindere productie tot gevolg (35.700 versus 48.900 troy ounce in 2018). Voor dit jaar wordt een hogere productie verwacht (35.000 tot 40.000 troy ounce). Het resultaat van een tegenvallend 2019 is een nettoverlies van 59,7 miljoen dollar of 17 dollarcent per aandeel. Met het Fenix-project wordt wel werk gemaakt van de verlenging van de El Gallo-goudmijn in Mexico, want de productie van die mijn loopt zonder ingrepen stilaan op zijn einde.ConclusieWegens de onzekerheid over Gold Bar en het coronavirus (de productie van San José in Argentinië is tijdelijk stilgelegd) krijgen we geen productieprognose voor 2020. Dat laat de mogelijkheid van een nieuwe kapitaalverhoging open. Maar anderzijds is het aandeel daarvoor teruggevallen tot het dieptepunt van 2006, 2008 en 2015 in de buurt van 0,5 dollar. Vanaf dat punt is al drie keer eerder een verveelvoudiging van de koers op gang gekomen. Om dat huzarenstukje te kunnen overdoen, moeten twee voorwaarden worden vervuld. Vooreerst moet McEwen Mining zo snel mogelijk stoppen met de tegenvallende berichten. Daarnaast moet de goudprijs uitbodemen, zoals wij verwachten (lees voorwoord p. 97), en de opgaande trend hervatten. Dan blijft McEwen Mining een flinke herstelkandidaat voor dit en de volgende jaren (rating 1C).Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 0,58 dollarTicker: MUX USISIN-code: US58039P1075Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 238 miljoen dollarVerwachte k/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -59%Koersverschil sinds jaarbegin: -41%Dividendrendement: -