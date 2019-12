McEwen Mining biedt een heel hoge hefboom op de evolutie van de goudprijs.

De stichter en hoofdaandeelhouder Robert McEwen investeerde tot nu toe 161 miljoen dollar in het mijnbouwbedrijf. De 69-jarige Canadees is een levende legende in de goudsector omdat hij in 1993 Goldcorpstichtte en er de beurskapitalisatie in anderhalf decennium deed oplopen van 50 miljoen naar 8 miljard dollar. Nog typerend is dat McEwen tevreden is met een jaarsalaris van 1 dollar en geen bonussen of opties wil. Hij weigert ook elke royalty- of streamingdeal. Het volledige opwaartse potentieel moet de aandeelhouder ten goede komen, in de eerste plaats Robert McEwen zelf, die 20 procent van de aandelen bezit. McEwen Mining heeft vier producerende mijnen (San José, El Gallo, Black Fox en Gold Bar), een project in ontwikkeling (Le...