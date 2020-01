De komende kwartalen moet McEwen Mining bewijzen dat 2019 een accident de parcours was. Maar het goudmijnbedrijf is een serieuze herstelkandidaat.

De komende kwartalen moet McEwen Mining bewijzen dat 2019 een accident de parcours was en dat het een inhaalbeweging kan maken op de rest van de goudmijnsector. Bij de bekendmaking van de productiecijfers over het vierde kwartaal stelde het bedrijf dat de zaken die zijn fout gelopen in 2019 eenmalig waren en zich dit jaar niet meer zullen herhalen. Op basis van de productiecijfers van het afgelopen kwartaal geven we de bedrijfstop het voordeel van het twijfel. De productie in de laatste drie maanden van 2019 was wel in orde. Tegenover een productie van 40.217 troy ounce goudequivalent in het vierde kwartaal van 2018 stond een 15 procent hoger cijfer in het vierde kwartaal van vorig jaar (46.263 troy ounce). Die productiecijfers liggen in lijn met die van het tweede en het derde kwartaal, na een zeer teleurstellend eerste kwartaal. Daardoor belandde de jaarproductie in 2019 met 174.420 troy ounce goudequivalent toch nog binnen de sterk verlaagde vork van 169.000 tot 176.000 troy ounce. Dat is een fractie minder dan de 175.561 troy ounce in het boekjaar 2018, terwijl aan het begin van het jaar een stijging tot 210.000 troy ounce goudequivalent in het vooruitzicht was gesteld. Het is wachten tot 19 februari voor de jaarresultaten, maar McEwen Mining zal het jaar ongetwijfeld in het rood hebben afgesloten. Het bedrijf is wel een serieuze herstelkandidaat voor 2020 (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 1,18 dollarTicker: MUX USISIN-code: US58039P1075Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 504 miljoen dollarVerwachte k/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -29%Koersverschil sinds jaarbegin: -7%Dividendrendement: -