Het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth kan niet tevreden terugblikken op 2021. Hoewel de omzet in het vierde kwartaal tegenover dezelfde periode in 2020 met 46 procent groeide tot 6 miljoen dollar, beperkte de groei zich op jaarbasis tot 20 procent, van 18,5 miljoen tot 22,2 miljoen. Daarmee wordt de positieve trend van hogere omzet- dan volumegroei wel bevestigd, maar de volumegroei zelf blijft vooralsnog te beperkt.

Het volume van de Confirm-MDX test voor prostaatkanker daalde in het vierde kwartaal tegenover hetzelfde kwartaal in 2020 met 3 procent tot 3.598 testen. In het derde kwartaal bedroeg het aantal 3.748 testen (-4,7%). Op jaarbasis is er stijging met 2,5 procent tot 15.324 testen. Het volume van Select-MDX voor prostaatkanker zakte in het vierde kwartaal met 3,6 procent tot 3.346 testen, nadat er in het derde kwartaal een beperkte terugval was met 1 procent tot 3.218 testen. Op jaarbasis geeft dit nog een stijging met 3,1 procent tot 13.615 testen. Topman McGarrity gaf aan dat de markt door de pandemie met 50 procent is teruggevallen.

De omzetgroei van 20 procent tot 22,2 miljoen dollar impliceert een mooie stijging van de gerealiseerde prijs per verkochte test, van circa 1.100 naar 1.300 dollar voor Confirm-MDX en van circa 110 naar 130 dollar voor Select-MDX. De omzet in de eerste jaarhelft bedroeg 10,5 miljoen dollar. De brutowinst klom van 8 miljoen dollar tot 10,6 miljoen (+31%), waardoor de brutomarge met 390 basispunten klom tot 47,5 procent (48,6% in het eerste semester). Dat was een gevolg van de hogere gemiddelde verkoopprijzen. De operationele kosten stegen vorig jaar met 6 procent tot 37,4 miljoen dollar, en het nettoverlies steeg met 1 procent tot 29 miljoen (13,3 miljoen in het eerste semester). De cashburn steeg van 21,9 miljoen dollar tot 26,8 miljoen als gevolg van de investeringen in de volgende urologische testen in ontwikkeling (AS-MDx en Monitor-MDx). Dankzij de dubbele financieringsoperatie - 30,4 miljoen dollar in januari door de uitgifte van 27,8 miljoen aandelen tegen 0,9 euro per aandeel, en de beursgang op Nasdaq in november die bruto 45 miljoen ophaalde tegen 1,038 euro per aandeel - beschikte MDxHealth eind 2021 over een kaspositie van 58,5 miljoen. Daarmee is er eindelijk voldoende ruimte om minstens twee jaar zonder financieringsdruk te werken aan de broodnodige groeiversnelling. Die moet er vooral komen van de langverwachte toekenning van de terugbetalingsvergoeding voor Select-MDX door de publieke Amerikaanse ziekteverzekering (Medicare). Die toekenning wordt de komende maanden verwacht, en zou vanaf de tweede jaarhelft een positieve impact hebben op de omzet en de brutomarge. MDxHealth mikt voor 2022 op een omzetgroei met 13 à 21 procent tot 25 à 27 miljoen dollar. Een tweede groeipool wordt de bij de bestaande urologenklanten gelanceerde urinewegeninfectie-test (UTI). Bij de halfjaarrapportering zal meer duidelijkheid komen over de verwachtingen, maar de eerste verkoopindicaties zijn gunstig. Parallel werkt MDxHealth aan de verbreding van het testmenu met twee testen die het behandelingstraject van een patiënt met een positieve biopsie zullen ondersteunen. Ook hierover volgen bij de halfjaarrapportering meer details.ConclusieWe koppelden in januari het behoud van MDxHealth in de voorbeeldportefeuille aan tastbare vooruitgang dit jaar in de commercialisatie. Het bedrijf beloofde bij de halfjaarrapportering meer details over de nieuwe groeipolen. Tegen die tijd moet ook de terugbetaling van Select-MDx geregeld zijn. We vinden de prognose voor 2022 ontgoochelend, maar zullen de komende cijferrapporten afwachten om knopen door te hakken. Het aandeel bodemt de jongste weken uit.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 0,74 euroTicker: MDXH BBISIN-code: BE0003844611 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 114,5 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -29%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: -