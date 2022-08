De verrassende overname versnelt de ambitie van MDxHealth om uit te groeien tot een diagnosticabedrijf met een volledig testenmenu in het behandelingstraject van prostaatkanker en urologie.

Het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth kondigde op 2 augustus verrassend de overname aan van de Oncotype DX GPS-test (Genomic Prostate Score) van het Amerikaanse Exact Sciences. De genomische test schat bij prostaatkanker de mate in waarin de tumor agressief zal ontwikkelen. Afhankelijk van het resultaat kan de uroloog beslissen de evolutie van de patiënt af te wachten of verdere behandelingen onmiddellijk op te starten. De test is al enkele jaren op de markt, is opgenomen in de klinische richtlijnen (NCCN) en geniet een ruime terugbetaling.

Het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth kondigde op 2 augustus verrassend de overname aan van de Oncotype DX GPS-test (Genomic Prostate Score) van het Amerikaanse Exact Sciences. De genomische test schat bij prostaatkanker de mate in waarin de tumor agressief zal ontwikkelen. Afhankelijk van het resultaat kan de uroloog beslissen de evolutie van de patiënt af te wachten of verdere behandelingen onmiddellijk op te starten. De test is al enkele jaren op de markt, is opgenomen in de klinische richtlijnen (NCCN) en geniet een ruime terugbetaling.De test sluit perfect aan bij de Confirm-MDX-test en de Select-MDX-test voor prostaatkanker van MDxHealth. Select-MDX wordt na een te hoge PSA-waarde in het bloed gebruikt om de noodzaak voor het nemen van een biopsie te bevestigen. Confirm-MDX helpt dan weer om na een negatieve biopsietest een vals negatief resultaat uit te sluiten. MDxHealth betaalt voor de overname tot 100 miljoen dollar, waarvan 30 miljoen onmiddellijk en tot 70 miljoen in functie van de verkoopcijfers in de periode 2023 tot 2025. MDxHealth betaalde 25 miljoen dollar in cash en de overige 5 miljoen via de uitgifte van 691.171 nieuwe aandelen tegen 7,23 dollar per aandeel. De toekomstige mijlpaalbetalingen kunnen via de uitgifte van nieuwe aandelen worden betaald, zolang Exact Sciences niet meer dan 5 procent van het kapitaal van MDxHealth aanhoudt. Voor de betaling en de terugbetaling van een uitstaande lening van 9 miljoen euro bij Kreos Capital leende MDxHealth 35 miljoen dollar bij Innovatus Capital Partners. De lening loopt tot 2027 en draagt een variabele intrestvoet van minimaal 8,25 procent. De eerste vier jaar moet enkel intrest worden betaald. Voor de betaling van de mogelijke mijlpaalbetalingen is er een optie om bijkomend 35 miljoen dollar te lenen, 20 miljoen in 2024 en 15 miljoen in 2025. Het grootste deel van het verkoop- en marketingteam van de urologieafdeling van Exact Sciences vervoegt het commerciële team van MDxHealth, dat aanzienlijk versterkt tot ruim zeventig mensen. Het management ziet heel wat mogelijkheden om het uitgebreidere testenmenu aan te bieden bij de bestaande klanten van beide bedrijven, inclusief de vorig jaar gelanceerde urinewegeninfectie-test (UTI), intussen omgedoopt tot Resolve-MDX. MDxHealth zet de ontwikkeling van de eigen test (Active Surveillance of AS-MDX) stop. De ontwikkeling van Monitor-MDX gaat wel door.Het bedrijf maakte voorlopige halfjaarcijfers bekend. De omzet in het tweede kwartaal bedroeg 6,9 miljoen dollar, een toename met 22 procent tegenover het tweede kwartaal van 2021 en met 13 procent tegenover het eerste kwartaal. Na zes maanden betekent de omzet van 13 miljoen dollar een stijging met 21 procent tegenover vorig jaar. De jaarverwachtingen voor de bestaande activiteiten werd opgetrokken van 25 à 27 miljoen dollar tot 27 à 29 miljoen, of een groei van 21 à 30 procent tegenover 2021 (22,2 miljoen dollar). Inclusief de inkomsten vanaf 1 augustus van de Oncotype DX GPS-test stijgt de verwachte omzet naar 40 à 42 miljoen dollar. De kaspositie bedroeg op 30 juni 40 miljoen dollar. ConclusieWe zijn heel tevreden met de verrassende overname die de ambitie van MDxHealth om uit te groeien tot een diagnosticabedrijf met een volledig testenmenu in het behandelingstraject van prostaatkanker en urologie aanzienlijk versnelt. De omzet zal eensklaps verdubbelen, zonder noemenswaardige aandeelhoudersverwatering op korte termijn. De schuldfinanciering is niet goedkoop, maar geeft het bedrijf tijd om commerciële vooruitgang te boeken. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 0,82 euroTicker: MDXH BBISIN-code: BE0003844611 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 127,9 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -34%Koersverschil sinds jaarbegin: -8%Dividendrendement: -