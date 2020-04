Het aandeel van MDxHealth is sinds het loslaten van de jaarprognose met 25 procent gestegen.

Eerder dan verwacht kwam het diagnosticabedrijf MDxHealth met een update over het eerste kwartaal. De cijfers laten een gemengd beeld zien. Het verkochte volume van de ConfirmMDx-test voor prostaatkanker steeg met een bescheiden 3 procent tegenover het eerste kwartaal van 2019, van 4379 naar 4532 testen. In het vierde kwartaal was er nog een mooie stijging tegenover hetzelfde kwartaal van 2018: plus 22 procent tot 5158 testen. Topman Michael McGarrity blijft volop inzetten op de aangepaste strategie om vooral via het bestaande klantenbestand opnieuw volumegroei te realiseren. In maart moest het verkoopteam door covid-19 het fysieke contact met de urologen afbouwen of stopzetten. Dat had vooral een negatieve impact op de cijfers van de SelectMDx-test voor prostaatkanker. Het verkochte volume bedroeg in het eerste kwartaal 4409 testen, een daling met 28 procent tegenover het eerste kwartaal van 2019. In de Verenigde Staten was er een daling met 32 procent tot 3346 testen, terwijl de terugval zich in Europa beperkte tot 9 procent tot 1063 testen. Ter vergelijking: de cijfers in het vorige kwartaal bedroegen 3554 testen in de Verenigde Staten en 1344 testen in Europa.Zoals eerder aangegeven is dat voor de Verenigde Staten ook gedeeltelijk een gevolg van het feit dat, in afwachting van het verkrijgen van een terugbetalingsvergoeding door de publieke ziekteverzekering, de commerciële klemtoon ligt op ConfirmMDx. Dat zal later dit jaar veranderen, na de verwachte toekenning van een terugbetalingsvergoeding voor SelectMDx in de eerste jaarhelft. Ondanks de matige volumecijfers steeg de kwartaalomzet van 4,7 miljoen dollar naar 5,9 miljoen, een toename met 29 procent. De productinkomsten stegen met 26 procent tot 5,6 miljoen dollar. Dat geeft aan dat een tweede element van de verkoopstrategie van McGarrity, op basis van data-analyse in het bestaande klantenbestand focussen op degene met de beste terugbetalingshistoriek, zijn vruchten afwerpt.Gezien de krappe financiële toestand is dat geen overbodige luxe. Covid-19 is duidelijk ook voor MDxHealth een forse streep door de rekening. Eind 2019 had het bedrijf 22,1 miljoen dollar op zijn bankrekening. Dat is voldoende tot in het vierde kwartaal. Het bedrijf verkreeg in de Verenigde Staten een lening van 2,3 miljoen dollar van het CARES-Act, een ondersteuningsprogramma naar aanleiding van covid-19 voor kleine ondernemingen. De lening loopt over twee jaar en geniet een rentevoet van 1 procent, af te betalen vanaf de zevende maand. Dankzij een strikte klemtoon op de perfect uitvoering van de operationele taken daalde de operationele cashburn vorig jaar met 10,8 miljoen tot 22,2 miljoen dollar. Die lijn moet en zal dit jaar worden doorgetrokken. Initieel mikte McGarrity voor 2020 op een volumestijging van 20 tot 25 procent voor ConfirmMDx, en van 25 à 30 procent voor SelectMDx. Op basis daarvan werd een omzet verwacht tussen 27 en 30 miljoen dollar, een stijging met 23 à 37 procent tegenover de recurrente (zonder eenmalige elementen) omzet van 2019. Wegens de grote onzekerheid door covid-19 worden die verwachtingen opgeschort. ConfirmMDx werd in een urologisch tijdschrift (Urology Times) naar voren geschoven als de enige test die na een eerste biopsie zonder bijkomend bezoek kan worden gebruikt om over de verdere behandeling van de patiënt te beslissen. Dat is een belangrijk voordeel gezien de gemiddeld hoge leeftijd van deze patiëntengroep. Het aandeel is sinds het loslaten van de jaarprognose op 9 april met 25 procent gestegen. We geloven dat het herstel kan doorgaan, maar wegens de financieringsnoodzaak in de onzekere context van covid-19 verlagen we het advies naar 'houden' (rating 2C). Advies: houden/afwachtenRisico: hoogRating: 2CKoers: 0,79 euroTicker: MDXH BBISIN-code: BE0003844611 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 55,7 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -50%Koersverschil sinds jaarbegin: -27%Dividendrendement: -