De nieuwe topman Michael McGarrity voert het plan stap voor stap uit. Maar de markt wacht op volume- en omzetgroei.

De update over het derde kwartaal van het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth bevestigde dat het transformatieplan in volle uitvoering is. Dat plan kwam er nadat de specialist in de ontwikkeling en de commercialisering van oncologische testen in februari topman Jan Groen had vervangen door de Amerikaan Michael McGarrity. McGarrity slankte het commerciële team af tot een dertigtal mensen en kreeg afgelopen zomer met John Bellano een ervaren nieuwe commerciële directeur. De klemtoon ligt op het verhogen van het gebruik van ConfirmMDx voor prostaatkanker in het bestaande klantenbestand. De verloning van het team werd aangepast. Dat moet volstaan om groei te realiseren met de diagnostische test die circa 90 procent van de groepsomzet aanlevert, maar w...