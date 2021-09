Het blijft wachten op een positieve terugbetalingsbeslissing voor Select-MDX door Medicare.

Het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth meldde op 1 september een ontwerpregistratieverklaring te hebben ingediend bij de SEC, de Amerikaanse beurstoezichthouder, voor een beursnotering in de Verenigde Staten. Er zijn nog geen details vrijgegeven over de timing, noch over het bedrag of de voorwaarden van de beursgang. De stap is niet onlogisch. MDxHealth haalt het gros van zijn inkomsten in de Verenigde Staten met de diagnosticatesten voor prostaatkanker Confirm-MDX en Select-MDX. De volumegroei eind 2019 werd door de pandemie abrupt afgebroken in het tweede kwartaal van 2020. Vorig jaar daalde de screening naar prostaatkanker in de Verenigde Staten met minstens 40 procent. Confirm-MDX beperkte de schade tot een terugval met 18 procent, van 18.1958 naar 14.945 testen. Voor Select-MDX bedroeg de terugval 39 procent tot 13.201 testen. In de eerste jaarhelft van dit jaar groeide het volume van Confirm-MDX met 4 procent tot 7978 testen, waarvan 4065 testen in het tweede kwartaal (+4% tegenover het eerste kwartaal en +30% tegenover het tweede kwartaal van 2020). Het volume van Select-MDX steeg met 9 procent tot 7051 testen, met een stijging in het tweede kwartaal met 16 procent tegenover het eerste kwartaal en met 82 procent tegenover het zwakke tweede kwartaal van 2020.Dat leverde een toename van de inkomsten uit de verkoop van testen op tot 10,5 miljoen dollar, een stijging van 9 procent tegenover dezelfde periode in 2020. De brutomarge klom met 120 basispunten tot 48,6 procent. De operationele kosten stabiliseerden op 17,7 miljoen dollar en het nettoverlies daalde met 3 procent tot 13,3 miljoen. De cashburn steeg licht, van 12,9 miljoen dollar tot 13,1 miljoen. De kaspositie bedroeg op 30 juni 31,3 miljoen. Dat is voldoende tot in de tweede helft van 2022. Tijdens de zomer oefende het management voor 3,1 miljoen aan warrants uit, waarvan 1,98 miljoen tegen 1,38 euro per aandeel. Dat was goed voor een kasinstroom van 3,6 miljoen euro. Het wijst op het vertrouwen in de toekomst. Topman Michael McGarrity verwacht te profiteren van de trend bij de klanten om diagnostische testen in de standaardwerkprocedures te integreren. Ten tweede is er het positieve advies voor de terugbetalingsvergoeding voor Select-MDX door de Amerikaanse publieke ziekteverzekering Medicare. De beslissing wordt de komende zes maanden verwacht en moet, na de eerdere opname van de test in de Amerikaanse urologische klinische richtlijnen (NCCN), de katalysator worden voor het afsluiten van nieuwe verzekeringscontracten, fors hogere volumes en hogere verkoopprijzen. Daarnaast zijn er plannen voor de uitbreiding van het testmenu naar actieve opvolging van prostaatkankerpatiënten via de nieuwe testen AS-MDX en Monitoring-MDX. Daarmee ambieert MDxHealth als enige diagnosticabedrijf een test aan te bieden in elke fase van het ziekteproces. Tot slot lanceerde MDxHealth na een marktstudie in juni een urinewegeninfectie-test (UTI). De test moet vanaf 2022 de brutomarge verhogen.ConclusieWe zijn tevreden met stap om bij de minder risicoaverse Amerikaanse investeerders aan te kloppen voor de financiering van de uitbreiding van het testmenu. Al is het wachten op de beleggersappetijt voor de beursgang. Het halfjaarrapport liet een bescheiden volumegroei zien, maar ook de operationele discipline om te groeien. De pandemie remt de evolutie af, maar het koopadvies blijft ongewijzigd, in de aanloop naar een Amerikaanse beursnotering en de verwachte positieve terugbetalingsbeslissing voor Select-MDX door Medicare. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 1,27 euroTicker: MDXH BBISIN-code: BE0003844611 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 149,9 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +78%Koersverschil sinds jaarbegin: +35%Dividendrendement: -