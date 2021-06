De markt heeft nog niet helemaal in de gaten dat MDxHealth belangrijke stappen zet om een succesvolle turnaround te realiseren. De geslaagde kapitaalverhoging in januari was een sterk signaal.

Het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth kondigde een belangrijke stap aan op de weg naar een terugbetalingsvergoeding voor de Select-MDX-test voor prostaatkanker door de Amerikaanse publieke ziekteverzekering Medicare. Een adviserend orgaan van Medicare schreef een positief ontwerprapport dat over zes tot negen maanden zou moeten leiden tot een definitieve aanbeveling tot de terugbetaling. Naast de opname in de Amerikaanse urologische klinische richtlijnen (NCCN) in 2020, is een terugbetalingsvergoeding van Medicare een cruciale stap om het commerciële potentieel van Select-MDX te kunnen benutten. Met een positieve beslissing zal het bedrijf meer terugbetalingen kunnen onderhandelen met private verzekeringsmaatschappijen en de gemiddelde verkoopprijs per test aanzienlijk kunnen verhogen. Sinds zijn benoeming in februari 2019 lag de focus van topman Michael McGarrity noodgedwongen op Confirm-MDX, dat 90 procent van de omzet uit de verkoop van testen aanlevert. Vanaf 2022 kan McGarrity commercieel vol inzetten op het grotere potentieel van Select-MDX waardoor een stevige volumegroei mogelijk moet zijn en een merkbare toename van het aandeel van Select-MDX in de groepsomzet. De cijfers over het eerste kwartaal lieten nog altijd een stevige impact van de pandemie zien. De prostaatkankertesten zijn in de Verenigde Staten naar schatting met 48 procent teruggelopen. Met volumedalingen tegenover het eerste kwartaal van 2020 met 14 procent voor Confirm-MDX en met 26 procent voor Select-MDX presteerde MDxHealth aanzienlijk beter dan de markt. Confirm-MDX groeide voor de derde opeenvolgende keer in vergelijking het vorige kwartaal, met 6 procent tot 3913 testen. De groepsomzet daalde met 14 procent tot 5,1 miljoen dollar, of een toename tegenover het vorige kwartaal met 23 procent. Dankzij de geslaagde kapitaalverhoging met 25 miljoen euro in januari, uitgegeven tegen 0,9 euro per aandeel, bedroeg de kaspositie op 31 maart 38,2 miljoen dollar. Dat is voldoende tot minstens in de tweede jaarhelft van 2022 en biedt voor het eerst sinds lang ruimte om te werken aan de verbreding van het testmenu. Er zijn plannen voor de lancering van actieve opvolging (AS-MDX) en Monitoring-MDX voor prostaatkanker. AS-MDX zal bij een positieve biopsie de beslissing voor een ingreep of de actieve opvolging van de patiënt ondersteunen. Tijdens de periode van actieve opvolging biedt de Monitoring-MDX-test een alternatief voor een nieuwe biopsie om de verdere behandeling te bepalen. Daarmee heeft het diagnosticabedrijf de ambitie om als enige een diagnostische test aan te bieden in elke mogelijke fase van het ziekteproces.MDxHealth paste in april het terugbetalingsschema van de in november 2019 aangegane vierjarige lening van 9 miljoen euro met Kreos Capital aan. De periode waarin alleen intrest moet worden terugbetaald op de lening is verlengd van mei 2021 naar februari 2022. In ruil werd de converteerbare lening van 630.000 euro, die werd uitgegeven op het moment dat de lening werd opgenomen, verhoogd met 202.500 euro.ConclusieHet aandeel van MDxHealth reageerde positief op de vooruitgang met de Select-MDX-test. Desondanks heeft de markt nog niet helemaal in de gaten dat MDxHealth belangrijke stappen zet om een succesvolle turnaround te realiseren. De geslaagde kapitaalverhoging in januari was ook een sterk signaal. Het is belangrijk dat aandeelhouders die tegen veel hogere koersen kochten, tijdig hun positie aanvullen. We kijken uit naar een bevestiging van de trend in de halfjaarcijfers en behouden het aandeel in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 1,24 euroTicker: MDXH BBISIN-code: BE0003844611 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 112,5 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +57%Koersverschil sinds jaarbegin: +32%Dividendrendement: -