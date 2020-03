Eén zwaluw maakt de lente nog niet, maar de groei in het vierde kwartaal en de prognoses voor 2020 zijn een stevige opkikker voor het biotechbedrijf MDxHealth.

We keken niet met een gerust gemoed uit naar het jaarrapport van MDxHealth. Na de aanstelling van Michael McGarrity als nieuwe CEO in februari 2019 was de eerste opdracht de dalende verkoop van de ConfirmMDx-test voor de opsporing van prostaatkanker te stoppen. Na het derde kwartaal bleek dat die eerste horde succesvol was genomen. Het factureerbare volume klom met 5 procent tegenover het derde kwartaal van 2018, van 4111 tot 4305 testen. In het eerste en het tweede kwartaal lag dat cijfer op 4379 en 4353 testen. Na negen maanden gaf dat een daling met 13 procent.De belangrijkste vraag voor het vierde kwartaal was of ConfirmMDx de volgende cruciale horde kon nemen in het herstelproces van het felgeplaagde diagnosticabedrijf: volumegroei. Dat lukte beter dan verwacht. Het verkochte volume klom in het vierde kwartaal naar 5158 testen, een stijging met 22 procent tegenover het vierde kwartaal van 2018. Op jaarbasis beperkte de terugval zich daardoor tot 5 procent naar 18.195 testen. De strategie om hoofdzakelijk in te zetten op het bestaande klantenbestand werpt dus vruchten af. McGarrity is vol vertrouwen dat het bedrijf die stijgende trend kan doortrekken. Hij mikt voor 2020 op een volumestijging met 20 tot 25 procent voor ConfirmMDx.De tweede prioriteit is het maximaliseren van het commerciële potentieel van de SelectMDx-test voor prostaatkanker. Daarvoor moet MDxHealth in eerste instantie een terugbetalingsvergoeding verkrijgen van Medicare, de Amerikaanse publieke ziekteverzekering. Op 22 augustus kreeg SelectMDx een positieve aanbeveling, die in de eerste jaarhelft moet leiden naar een goedgekeuring. In afwachting ging de sterke focus op ConfirmMDx in de Verenigde Staten in het vierde kwartaal, net zoals in het derde kwartaal, ten koste van de volumegroei van SelectMDx (+3% tot 3554 testen). In Europa bleef de groei wel sterk: 57 procent tot 1344 testen. Op jaarbasis klom het volume met 61 procent tot 21.699 testen, waarvan een stijging met 59 procent in de Verenigde Staten tot 16.972 testen, en een toename met 71 procent tot 4727 testen in Europa. Voor 2020 mikt MDxHealth op een volumestijging van 25 à 30 procent. De verdere uitbreiding van SelectMDx moet gebeuren door samen te werken met een internationaal diagnosticabedrijf voor de ontwikkeling van een aangepaste versie van SelectMDx op zijn staal-tot-resultaatsysteem (point-of-care) en het aanboren van de veel uitgebreidere markt van de eerstelijnszorg (huisartsen), al dan niet via partner.Op basis van de verwachte volumegroei mikt CEO McGarrity voor 2020 op een omzet tussen 27 en 30 miljoen dollar, een stijging met 23 à 37 procent tegenover de recurrente omzet van 2019 (zonder eenmalige elementen). Een andere klemtoon blijft de perfecte uitvoering van de operationele en commerciële taken. Die duidelijk toegenomen discipline resulteerde in een forse daling van de kasuitgaven tegenover 2018, van 44,9 miljoen dollar naar 32,6 miljoen (-27%). De totale kosten, inclusief afschrijvingen, daalden met 12 procent tot 43,2 miljoen dollar. De recurrente cashburn zakte met 10,8 miljoen dollar tot 22,2 miljoen, waarvan slechts 3,9 miljoen in het vierde kwartaal. De kaspositie van 22,1 miljoen dollar eind 2019 volstaat tot in het vierde kwartaal.Het bedrijf bekijkt continu financieringsopties. Daarbij behoort het valoriseren van de biomerkers en het bredere testenmenu van MDxHealth tot de mogelijkheden. ConclusieEén zwaluw maakt de lente nog niet, maar de groei in het vierde kwartaal en de prognoses voor 2020 zijn een stevige opkikker voor MDxHealth. Het aandeel hield in een barslechte beursweek stand en blijft koopwaardig (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 0,85 euroTicker: MDXH BBISIN-code: BE0003844611 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 59,9 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -34%Koersverschil sinds jaarbegin: -21%Dividendrendement: -