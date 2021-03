We zien in de geslaagde kapitaalverhoging in januari een sterk signaal van de drie referentieaandeelhouders dat het diagnosticabedrijf op de goede weg is.

Vorig jaar was enorm uitdagend voor het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth. De eerste opdracht van de nieuwe topman Michael McGarrity na zijn aanstelling in februari 2019 was de daling van de factureerbare verkoopvolumes van Confirm-MDX test voor prostaatkanker te stoppen. Dat lukte in het derde kwartaal van 2019. Vanaf het vierde kwartaal was er opnieuw groei tegenover hetzelfde kwartaal van 2018 (+22% tot 5158 testen). Voor 2020 mikte McGarrity op een stijging met 20 tot 25 procent.

...

Vorig jaar was enorm uitdagend voor het Belgische diagnosticabedrijf MDxHealth. De eerste opdracht van de nieuwe topman Michael McGarrity na zijn aanstelling in februari 2019 was de daling van de factureerbare verkoopvolumes van Confirm-MDX test voor prostaatkanker te stoppen. Dat lukte in het derde kwartaal van 2019. Vanaf het vierde kwartaal was er opnieuw groei tegenover hetzelfde kwartaal van 2018 (+22% tot 5158 testen). Voor 2020 mikte McGarrity op een stijging met 20 tot 25 procent.De coronapandemie doorkruiste die plannen. De screening naar prostaatkanker daalde in de Verenigde Staten vorig jaar met minstens 40 procent. Positief is dat Confirm-MDX de schade kon beperken tot een terugval op jaarbasis van 18 procent, van 18.1958 tot 14.945 testen. In het eerste kwartaal was er nog een toename met 3 procent. Vanaf het derde kwartaal steeg het volume opnieuw tegenover het vorige kwartaal. In het vierde kwartaal was er een stijging van 3 procent tegenover het vorige kwartaal: van 3579 naar 3704 testen. Tegenover 2019 was dat wel een daling met 28 procent. Voor de SelectMDX-test voor prostaatkanker bedroeg de terugval op jaarbasis 39 procent tot 13.201 testen, waarvan 29 procent in het vierde kwartaal. Belangrijk is dat de test vorig jaar werd opgenomen in de Amerikaanse klinische richtlijnen (NCCN), maar het is nog steeds wachten op de toekenning van een terugbetalingsvergoeding door de publieke Amerikaanse ziekteverzekering (Medicare). Dat is de laatste ontbrekende schakel om commercieel te kunnen versnellen en over extra terugbetalingen te kunnen onderhandelen met de verzekeringsmaatschappijen. De omzet daalde in 2020 op vergelijkbare basis met 16 procent tot 18,5 miljoen dollar, wat wijst op een toename van de gemiddelde verkoopprijs. Het vergelijkbare nettoverlies verminderde van 33 miljoen naar 28,7 miljoen dollar, en de cashburn van 23,5 miljoen naar 22,9 miljoen. De kaspositie van 16 miljoen dollar eind 2020 werd in januari aangezuiverd met 30,4 miljoen, dankzij de uitgifte van 27,8 miljoen nieuwe aandelen tegen 0,9 euro per aandeel. Het geld geeft ook ruimte voor het uitbreiden van het testmenu. Er zijn plannen voor het lanceren van 'active surveillance' of AS-MDX en Monitoring-MDX voor prostaatkanker. AS-MDX zal bij een positieve biopsie de beslissing voor een ingreep of de actieve opvolging van de patiënt ondersteunen. Tijdens de actieve opvolging zal de monitoring-MDX-test een alternatief bieden voor een nieuwe biopsie, om de verdere behandelingskeuze te ondersteunen. McGarrity gaf geen becijferde voorspelling voor 2021, maar is vol vertrouwen dat de basis is gelegd voor hernieuwde groei vanaf het tweede kwartaal. Het geloof is er ook dat SelectMDx een terugbetalingsvergoeding van Medicare krijgt. Voor het eerste kwartaal verwacht hij een vergelijkbaar verkoopvolume als in het vierde kwartaal van 2020. Dankzij de ambities om het testmenu in prostaatkanker uit te breiden met actieve opvolging, kan MDxHealth uitgroeien tot het enige bedrijf dat een diagnostische test kan aanbieden in elke fase van het ziekteproces.ConclusieWe zien in de geslaagde kapitaalverhoging een sterk signaal van de drie referentieaandeelhouders dat MDxHealth op de goede weg is. Ondanks de pandemie lijkt de groep klaar voor een geslaagde turn-around. Een mogelijke positieve beslissing door Medicare over een terugbetalingsvergoeding voor SelectMDx is de belangrijkste koersmotor voor de komende maanden. Het aandeel blijft in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 1,15 euroTicker: MDXH BBISIN-code: BE0003844611 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 103,7 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +95%Koersverschil sinds jaarbegin: +23%Dividendrendement: -