De productie zou dit jaar met 20 tot 40 procent stijgen ten opzichte van vorig jaar.

Operationeel is er beterschap, al is er nog veel werk aan de winkel om de prestaties van de groep in de buurt van het sectorgemiddelde te brengen. Maar er is hoop voor de komende jaren. Dit jaar loopt het aandeel van McEwen Mining niet langer achterop op de sector.

...

Operationeel is er beterschap, al is er nog veel werk aan de winkel om de prestaties van de groep in de buurt van het sectorgemiddelde te brengen. Maar er is hoop voor de komende jaren. Dit jaar loopt het aandeel van McEwen Mining niet langer achterop op de sector. De stichter en hoofdaandeelhouder Robert McEwen weet dat hij zo snel mogelijk de rampjaren 2019 en 2020 moet doen vergeten. Dit jaar zal dat nog niet lukken. Eerst moet de groep de productieproblemen voort aanpakken, verdere exploratiesuccessen boeken en mogelijk ook succesvolle afsplitsingen doen. McEwen Mining heeft vier producerende mijnen (El Gallo, San José, Black Fox en Gold Bar), een project in ontwikkelingin de buurt van Black Fox (Lexam VG Gold)en een aantrekkelijker wordende opportuniteit in koper (Los Azules). Dochter McEwen Copper, de eigenaar van Los Azules, wil 80 miljoen dollar ophalen om het project te ontsluiten. Robert McEwen investeerde al 40 miljoen dollar (4 miljoen aandelen tegen 10 dollar) en zoekt tegen eind september nog voor 40 miljoen dollar investeerders. Door de enorme stijging van de koperprijs denkt McEwen ook aan een aparte notering, om het exploratieproject volledig te ontwikkelen. McEwen Mining zou wel een belangrijke aandeelhouder blijven. Bij de El Gallo-mijn in Mexico loopt de productie ten einde. Een middelgroot zilvermijnproject, het Fenix-project,moet daar voor een verlenging van de productie zorgen. Ook dat project in ontwikkeling overweegt McEwen apart te laten noteren, met McEwen Mining als referentie-aandeelhouder. Het moet de financiële middelen opleveren om die projecten te ontwikkelen, zodat de groep haar andere middelen kan gebruiken om de problemen bij de bestaande mijnen aan te pakken en met verdere exploratie de productie trachten op te voeren richting 300.000 troy ounce goudequivalenten vanaf 2023. Intussen heeft de exploratiespecialist Stephen McGibbon het management versterkt. In het tweede kwartaal bedroeg de productie 40.700 troy ounce goudequivalenten, tegenover 30.600 in het eerste kwartaal en 19.200 in het 'coronakwartaal' van vorig jaar, toen de mijnen wekenlang stillagen. Gold Bar toonde eindelijk beterschap met 14.100 troy ounce goudproductie, versus 7400 in het eerste kwartaal en 6100 in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ook de productiekosten waren acceptabeler. Het project schokte het aandeelhoudersvertrouwen, toen de reserves een derde lager werden geschat. Het leidde tot een eenmalige waardevermindering van 83,8 miljoen dollar. Globaal sprong de omzet van 18,3 naar 40,7 miljoen dollar in het tweede kwartaal, en van 49,7 naar 64,5 miljoen voor het eerste halfjaar. De omzettoename en de lagere productiekosten waren net onvoldoende om weer een nettowinst te boeken. Er was een nettoverlies van 6,0 miljoen dollar (0,01 dollar per aandeel), tegenover 12,5 miljoen in het eerste kwartaal en 19,8 miljoen of 0,04 dollar per aandeel in het tweede kwartaal van vorig jaar. Enkel de San José-mijn levert een rendabele productie op. De productieprognose voor 2021 bedraagt 141.000 tot 160.400 troy ounce goudequivalenten, of 20 tot 40 procent boven die van vorig jaar.ConclusieMcEwen Mining heeft de voorbije jaren teleurgesteld. Gelukkig zijn de stijgende edelmetaalprijzen op de bondgenoten van de minder presterende mijnen. Maar om opnieuw een beurssucces te worden, zal Robert McEwen met meer dan de verwachte productiestijging moeten uitpakken. Succesvolle afsplitsingen van het koperproject Los Azules en het zilverproject Fenix kunnen helpen. Een herstelkandidaat voor de risicobewuste belegger.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 1,19 dollarTicker: MUX USISIN-code: US58039P1075Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 498 miljoen dollarK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +27%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: -