Amazon is een op het eerste gezicht wat vreemde combinatie van een onlineretailer met intussen ook fysieke winkels (WholeFoods), een technologietak (AWS) en een advertentiepoot. Het bleek in tijden van lockdown wel een ideale combinatie, want het aandeel was nooit eerder zo duur.

Amazon is een op het eerste gezicht wat vreemde combinatie van een onlineretailer met intussen ook fysieke winkels (WholeFoods), een technologietak (AWS) en een advertentiepoot. Het bleek in tijden van lockdown wel een ideale combinatie, want het aandeel was nooit eerder zo duur. Begin dit jaar, toen niets nog op een zware economische impact van de pandemie wees, stelde Amazon een kwartaalomzet tussen 69 en 73 miljard dollar voorop. Het werd 75,5 miljard dollar, 26 procent meer dan een jaar eerder. Zonder de impact van ongeveer 400 miljoen dollar van de dure dollar op de omzet buiten de Verenigde Staten, lag de omzetgroei nog een procent hoger. De operationele winst bedroeg bijna 4 miljard dollar, zo'n 10 procent lager dan een jaar eerder en iets onder de verwachte 4,1 miljard. De coronacrisis bracht extra uitgaven met zich, bijvoorbeeld voor beschermende kledij, extra schoonmaakbeurten en overuren. Netto bleef 2,5 miljard dollar, of 5,01 dollar per aandeel, over. Dat is 29 procent minder dan een jaar eerder en onder de verwachte 6,15 dollar. De Noord-Amerikaanse thuismarkt genereert nog steeds veruit het grootste deel (61%) van de omzet voor Amazon. Tussen januari en maart groeide de verkoop van de eigen winkels en de producten van derden met 29 procent, tot 46,1 miljard dollar. De operationele winst daalde naar 2,3 miljard dollar, of 1,3 miljard dollar minder dan een jaar eerder. De internationale verkopen stegen met 18 procent naar 19,1 miljard dollar, ongeveer een kwart van de groepsomzet. Het verlies van die afdeling liep wel op van 90 miljoen naar 400 miljoen dollar. De omzet uit abonnementsdiensten steeg met 28 procent naar 5,56 miljard dollar. Amazon telt nu meer dan 150 miljoen Prime-klanten, die onder meer recht hebben op een snellere levering van de bestelde producten. De beste prestatie kwam eens te meer van de cloudafdeling, Amazon Web Services. AWS zorgt voor de grootste groei en levert ook veruit de grootste bijdrage aan de winstgevendheid. Dankzij een groei met 33 procent klom de omzet van AWS voor het eerst boven 10 miljard dollar op kwartaalbasis. AWS blijft de marktleider in de publieke cloud, maar zag het marktaandeel wel lichtjes slinken van 33 naar 32 procent. Microsoft volgt op de tweede plaats met een marktaandeel van 17 procent. Ter vergelijking: Microsofts cloudproduct Azure groeide in het eerste kwartaal met 59 procent op jaarbasis. De publieke cloud blijft een groeimarkt en dat is goed nieuws want met een operationele winst van 3,1 miljard dollar (+38% op jaarbasis) ligt de winstgevendheid van AWS op 30 procent. Dat is flink boven het groepsgemiddelde van 5,3 procent. AWS tekent met een aandeel van minder dan 14 procent in de omzet wel voor ruim drie kwart van de operationele winst. Amazon had na het eerste kwartaal 32 miljard dollar of 63 dollar per aandeel in kas. In de voorbije twaalf maanden haalde de groep een vrije kasstroom van 24,3 miljard dollar. Amazon rekent voor het lopende tweede kwartaal op 75 tot 81 miljard dollar omzet, in lijn met de verwachtingen.ConclusieDoor de coronacrisis nam de omzet van Amazon toe, maar door hogere kosten is er toch een negatieve impact op de winst. Het grootste potentieel zit bij de cloudafdeling AWS, die de vrij magere winstgevendheid van de groep moet kunnen opkrikken. Amazon groeit erg snel, maar het is ook erg duur. Los van het niet stuk te krijgen marktsentiment is een positief advies tegen dit waarderingsniveau niet te verantwoorden.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 2472,41 dollarTicker: AMZN USISIN-code: US6516391066Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1233 miljard dollarK/w 2019: 118Verwachte k/w 2020: 125Koersverschil 12 maanden: +46%Koersverschil sinds jaarbegin: +38%Dividendrendement: -