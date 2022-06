Barrick Gold is ook met de huidige goudprijs comfortabel winstgevend. De goud- en koperdelver beschikt over een goed gespreide portefeuille, aangevuld met een groot exploratiepotentieel.

Barrick Gold presteert sinds begin 2022 iets beter dan de VanEck Vectors Gold Miners-index. Toch noteert ook Barrick ruim een kwart onder zijn koers van half april, toen de goudprijs even boven 2.000 dollar klom. De mijnen van Barrick produceerden in het eerste kwartaal 990.000 troy ounce goud. Dat was een stuk minder dan in het kwartaal ervoor (1,2 miljoen) en minder dan in dezelfde periode een jaar eerder (1,1 miljoen). Het verschil is te wijten aan de uitzonderlijk hoge productie in Nevada vorig jaar, toen ertsen uit voorraad werden verwerkt. Die zijn intussen afgebouwd, waardoor dat effect verdwijnt. Daarnaast was er ook een onderhoud gepland aan verwerkingsinstallaties in Nevada en Tanzania. Barrick had eerder al aangegeven dat de output in het eerste ...

Barrick Gold presteert sinds begin 2022 iets beter dan de VanEck Vectors Gold Miners-index. Toch noteert ook Barrick ruim een kwart onder zijn koers van half april, toen de goudprijs even boven 2.000 dollar klom. De mijnen van Barrick produceerden in het eerste kwartaal 990.000 troy ounce goud. Dat was een stuk minder dan in het kwartaal ervoor (1,2 miljoen) en minder dan in dezelfde periode een jaar eerder (1,1 miljoen). Het verschil is te wijten aan de uitzonderlijk hoge productie in Nevada vorig jaar, toen ertsen uit voorraad werden verwerkt. Die zijn intussen afgebouwd, waardoor dat effect verdwijnt. Daarnaast was er ook een onderhoud gepland aan verwerkingsinstallaties in Nevada en Tanzania. Barrick had eerder al aangegeven dat de output in het eerste kwartaal de laagste van het boekjaar zou zijn. Naarmate het jaar vordert, zullen de goud- en de koperproductie toenemen. De totale productiekosten stegen naar 1.164 dollar per troy ounce, tegenover gemiddeld 1.026 dollar vorig jaar, doordat de vaste kosten over een kleinere hoeveelheid gespreid werden. De gemiddelde verkoopprijs lag met 1.876 dollar per troy ounce bijna 100 dollar hoger dan een jaar eerder. Barrick beschikt ook over een heel winstgevende kopertak. De kopermijnen in Chili, Zambia en Saudi-Arabië produceerden gezamenlijk 101 miljoen pond koper tegen een totale kostprijs van 2,85 dollar per pond. In het eerste kwartaal bedroeg de gemiddelde koperprijs 4,5 dollar per pond. De aangepaste nettowinst lag in het eerste kwartaal op 463 miljoen dollar, of 26 dollarcent per aandeel. De Porgera-mijn in Papoea-Nieuw Guinea is nog niet heropgestart. De productie ligt al meer dan twee jaar stil na een conflict over de verlenging van de mijnlicentie. Er is wel een akkoord bereikt met de bevoegde instanties. De mijn wordt ergens in de tweede jaarhelft heropgestart. Daarna duurt het nog een halfjaar vooraleer die weer op kruissnelheid is. In Pakistan legt Barrick de laatste hand aan een akkoord met de lokale autoriteiten voor de heropstart van het Reko Diq-project. De commerciële levensduur ervan wordt op veertig jaar geschat. De complete constructie van Reqo Diq zou vijf tot zes jaar in beslag nemen en 7 miljard dollar kosten. Barrick boekte in het eerste kwartaal een operationele kasstroom van 1 miljard dollar en een vrije kasstroom van 393 miljoen dollar. Bij elke wijziging van de goudprijs met 100 dollar wijzigt de vrije kasstroom met 1,5 miljard dollar. Voor koper is dat 800 miljoen dollar per halve dollar dat de koperprijs beweegt. De nettocashpositie van Barrick steeg aan het einde van het eerste kwartaal naar 743 miljoen dollar. Dat is ook goed nieuws voor de aandeelhouders, want het dividend is er rechtstreeks aan gekoppeld. Het basisdividend bedraagt 10 dollarcent per kwartaal en kan oplopen tot 25 dollarcent, als er netto meer dan 1 miljard dollar in kas is. Momenteel bedraagt de extra uitkering 10 dollarcent, wat het totaal op 20 dollarcent brengt. Op jaarbasis levert dat tegen de huidige koers een rendement van meer dan 4 procent op. Barrick zal ook voor 1 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Dat zal het aantal aandelen in omloop met 3 procent doen afnemen.Barrick Gold is ook met de huidige goudprijs comfortabel winstgevend. De goud- en koperdelver beschikt over een goed gespreide portefeuille, aangevuld met een groot exploratiepotentieel. Door de sterke financiële positie zijn hoge aandeelhoudersvergoedingen mogelijk. Al dat moois is bovendien te koop tegen 1,4 keer de boekwaarde en minder dan 3 keer de omzet. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 19,04 dollarTicker: GOLD USISIN-code: CA0679011084Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 32,5 miljard dollarK/w 2021: 16Verwachte k/w 2022: 15Koersverschil 12 maanden: -11%Koersverschil sinds jaarbegin: +3%Dividendrendement: 4,3%