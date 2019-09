Megafusie Kraft Heinz werd megaflop

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

De veelgeplaagde aandeelhouders van de vijfde voedingsgigant van de wereld hebben moeten wachten tot 8 augustus voor ze inzicht kregen in de cijfers over de eerste helft van 2019, inclusief de resultaten over het eerste kwartaal, die vier maanden eerder al gepubliceerd hadden moeten zijn.

Kraft Heinz wou/moest eerst de boekhouding in orde brengen en de resultaten van 2016 en 2017 aanpassen na een onderzoek naar de boekhoudpraktijken bij de inkoopafdeling. Het is een enorme blamage voor de fusiegroep sinds 2014.

