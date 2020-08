Het zag er in maart en april even heel slecht uit voor de autosector en de toeleveranciers, toen verschillende fabrieken de deuren sloten. Maar Azië startte al na enkele weken weer op en ook in de VS en Europa gebeurde dat sneller dan verwacht.

De Chinese automarkt, de grootste ter wereld, groeit sinds mei opnieuw onafgebroken op jaarbasis, maar voor heel 2020 wordt nog op een achteruitgang van de verkopen met 10 tot 20 procent gerekend. Voor de Europese en Amerikaanse automarkt stellen analisten een krimp met ongeveer een kwart voorop.

...

De Chinese automarkt, de grootste ter wereld, groeit sinds mei opnieuw onafgebroken op jaarbasis, maar voor heel 2020 wordt nog op een achteruitgang van de verkopen met 10 tot 20 procent gerekend. Voor de Europese en Amerikaanse automarkt stellen analisten een krimp met ongeveer een kwart voorop. Melexis profiteerde van het herstel in de Aziatische regio, die in het tweede kwartaal instond voor 65 procent van de groepsomzet. De omzetdaling bleef er beperkt tot 9 procent op kwartaalbasis. De omzet van 100,4 miljoen euro lag 16 procent lager dan een jaar eerder en 27 procent lager dan in het eerste kwartaal. Niettemin werd de consensusverwachting van iets minder dan 90 miljoen euro ruim geklopt. Melexis had door de beperkte visibiliteit zelf geen verwachtingen gegeven. De commentaren van CEO Françoise Chombar waren een echo van die van de sectorgenoten Infineon en ST Microelectronics, die stelden dat het tweede kwartaal de bodem was voor de auto-industrie. De lagere verkoopvolumes werden gecompenseerd door het aanvullen van de voorraden bij de constructeurs en een toename van het aantal halfgeleiders per auto. Al valt dat laatste voor Melexis nogal tegen als we op het recente analistenrapport van UBS mogen afgaan. Volgens het beurshuis zitten er in elektrische wagens beduidend minder halfgeleiders van Melexis dan van Infineon en STM. Een interessante evolutie is dat het aandeel van niet-autogerelateerde producten in de omzet klom naar 14 procent, terwijl dat gemiddeld rond 10 procent schommelt. Het gaat om allerhande sensoren die in verschillende sectoren worden gebruikt. Melexis wil dat cijfer opkrikken richting 20 procent om de afhankelijkheid van de autosector te verminderen. De brutowinstmarge bleef met 38,7 procent dankzij kostenbesparingen relatief goed op peil tegenover de 40,6 procent in het eerste kwartaal. De marge op de bedrijfswinst (ebit) lag met 10,1 procent zelfs ruim 7 procent hoger dan verwacht. Netto bleef er 9,7 miljoen euro over, of ongeveer de helft minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Operationeel is de balans van de eerste jaarhelft dan ook ronduit positief. De omzet kwam met 238,5 miljoen euro 1 procent hoger dan een jaar eerder en Melexis moet voor de brutomarge (39,8%) nauwelijks inleveren. De winst per aandeel ligt met 0,75 euro zelfs licht hoger dan vorig jaar (0,73). Door de beperkte visibiliteit bestellen klanten steeds later, waardoor Melexis meer voorraad moet hebben. De voorraden namen sinds begin dit jaar met 20 miljoen euro toe naar 148,3 miljoen euro. Een neveneffect is een stijging van het werkkapitaal, wat een negatieve impact heeft op de vrije kasstroom die dit jaar wel positief zal blijven. Melexis besliste namelijk in april om het slotdividend voor boekjaar 2019 te schrappen en hield daarmee 36 miljoen euro in kas. Voor 2020 wordt een tussentijds dividend van 1,3 euro per aandeel vooropgesteld, betaalbaar op 20 oktober. Melexis had na de eerste jaarhelft 57,6 miljoen euro in kas en keek aan tegen een langetermijnschuld en leaseverplichtingen van 65 miljoen euro.ConclusieNa het beter dan verwachte tweede kwartaal ziet het ernaar uit dat de omzet en de winst in 2020 ongeveer op het niveau van vorig boekjaar uitkomen. Dat is op zich niet bijzonder want 2019 was al geen topjaar, maar op het hoogtepunt van de coronacrisis werd voor veel erger gevreesd. De koers is te hoog opgelopen om van Melexis een interessant aandeel te maken. De waardering ligt niet alleen fors boven het sectorgemiddelde maar ook hoger dan het eigen historische gemiddelde.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 69,2 euroTicker: MELE BBISIN-code: BE0165385973Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 2,8 miljard euroK/w 2019: 46Verwachte k/w 2020: 30Koersverschil 12 maanden: +28%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: 1,9%