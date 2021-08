De groep verhoogde de omzetprognose voor 2021 voor de tweede keer dit jaar.

Dat Melexis een recordkwartaal achter de rug heeft, is geen verrassing. De groepsomzet klom op jaarbasis met 58 procent naar 159,1 miljoen euro. De wisselkoersevolutie had, net als in het eerste kwartaal, een negatieve impact van 4 procent. Na de eerste jaarhelft ligt de omzet met 314,7 miljoen euro 32 procent hoger dan een jaar eerder. Ook de brutomarge (42,2%) en de operationele (ebit)-marge (22,9%) gingen er op jaarbasis flink op vooruit. De nettowinst bedroeg 33,5 miljoen euro, of 0,83 euro per aandeel, wat het totaal voor de eerste jaarhelft op respectievelijk 61,3 miljoen en 1,52 euro brengt.

...

Dat Melexis een recordkwartaal achter de rug heeft, is geen verrassing. De groepsomzet klom op jaarbasis met 58 procent naar 159,1 miljoen euro. De wisselkoersevolutie had, net als in het eerste kwartaal, een negatieve impact van 4 procent. Na de eerste jaarhelft ligt de omzet met 314,7 miljoen euro 32 procent hoger dan een jaar eerder. Ook de brutomarge (42,2%) en de operationele (ebit)-marge (22,9%) gingen er op jaarbasis flink op vooruit. De nettowinst bedroeg 33,5 miljoen euro, of 0,83 euro per aandeel, wat het totaal voor de eerste jaarhelft op respectievelijk 61,3 miljoen en 1,52 euro brengt. De situatie op de halfgeleidermarkt is gunstig voor Melexis, maar de schaarste kan de komende kwartalen een rem zetten op de groei. Melexis heeft geen eigen fabrieken. Het besteedt de productie uit aan zijn dochter X-Fab, waar de capaciteit ook niet onbeperkt is. Melexis is ook afhankelijk van de toevoer van componenten door leveranciers. De auto-industrie is een grootverbruiker van chips geworden, en de opmars van hybride en elektrische voertuigen zet een turbo op die evolutie. De onderdelenschaarste is niet zo onschuldig. Verschillende constructeurs moesten al de productie terugschroeven of zelfs stopzetten. Daimler liet weten dat de productie bij zijn dochter Mercedes dit jaar op het peil van 2020 zal stabiliseren, terwijl op een flinke stijging was gerekend. Ook Volvo en Audi gaven aan dat de chiptekorten hen in de tweede jaarhelft flink zullen raken. In de Verenigde Staten legde General Motors vorige maand de productie stil van twee van zijn meest lucratieve modellen: de pick-uptrucks Chevrolet Silverado en GMC Sierra. Eerder staakte het de productie van andere modellen al deels, om onderdelen te kunnen gebruiken voor de winstgevende pick-ups. GM heeft nog tienduizenden onafgewerkte wagens in stock, die wachten op chips. Melexis maakt zich sterk dat het zijn klanten zo goed en fair mogelijk probeert te bedienen. Zijn aanpak om tijdens de coronacrisis grote voorraden aan te houden, draait dus erg goed uit. Melexis rekent voor het lopende (derde) kwartaal op 158 tot 163 miljoen euro omzet. Het verhoogde voor de tweede keer zijn omzetprognose voor het volledige boekjaar, en mikt nu op 23 tot 27 procent groei op jaarbasis. Dat impliceert een jaaromzet tussen 624 en 645 miljoen euro. De prognose voor de brutomarge steeg van 41 naar 42 procent.Melexis realiseerde in het tweede kwartaal een vrije kasstroom van 18,9 miljoen euro, tegenover 6,8 miljoen een jaar eerder. Voor het volledige boekjaar wordt een cijfer in de buurt van 100 miljoen euro verwacht. De halfgeleidergroep had eind juni voor 62 miljoen euro aan liquiditeiten en investeringen op de balans staan. Daar stond een langetermijnschuld van 30 miljoen euro tegenover. In oktober volgt weer een tussentijds dividend van 1,3 euro. Françoise Chombar ruilt per 1 augustus het zitje van CEO in voor dat van voorzitter. Ze wordt opgevolgd door Marc Biron, een oudgediende die al sinds 1997 aan boord is bij Melexis en voor continuïteit kan zorgen.ConclusieMet een nieuwe verhoging van de prognoses geeft Melexis aan dat de groei nog niet stokt. De kans is groot dat 2021 een nieuwe recordjaar wordt voor de groep. Tegen 13 keer de ebitda is Melexis duur, maar dat belet beleggers niet om het aandeel in de richting van het historisch hoogtepunt van begin dit jaar te stuwen. Omdat al veel goed nieuws zit ingeprijsd, gaan we niet verder dan een neutraal advies.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 93,95 euroTicker: MELE BBISIN-code: BE0165385973Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,8 miljard euroK/w 2020: 55Verwachte k/w 2021: 31Koersverschil 12 maanden: +29%Koersverschil sinds jaarbegin: +18%Dividendrendement: 2,3%