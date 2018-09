Melexis rijp voor herstel

In elke nieuwe wagen zitten gemiddeld tien Melexis-chips. Het bedrijf verwacht in het derde kwartaal van 2018 een omzet van 148 miljoen euro. Dit jaar zal de omzet ongeveer 14 procent hoger zijn dan in 2017. Melexis realiseert daarop een brutomarge van 45 procent. De autosector is in volle beweging. De automatisering gaat in sneltreinvaart door. Dat kan nog jaren duren. De trend naar meer elektrische voertuigen zal in het voordeel van Melexis spel...