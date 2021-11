Melexis blijft een groeiverhaal. Daar verandert zelfs de coronapandemie niets aan.

Zonder spectaculaire inzinking in de resterende weken wordt 2021 een nieuw recordjaar voor Melexis. De halfgeleidergroep ging na de resultaten van het derde kwartaal uit van een omzetgroei van 26 procent, tot 639 miljoen euro. Dat zou het record van 2018 (569 miljoen) verbreken. De verwachte marge op de bedrijfswinst (ebit) bedraagt 23 procent.

...

Zonder spectaculaire inzinking in de resterende weken wordt 2021 een nieuw recordjaar voor Melexis. De halfgeleidergroep ging na de resultaten van het derde kwartaal uit van een omzetgroei van 26 procent, tot 639 miljoen euro. Dat zou het record van 2018 (569 miljoen) verbreken. De verwachte marge op de bedrijfswinst (ebit) bedraagt 23 procent. Melexis blijft een groeiverhaal. Daar verandert zelfs de coronapandemie niets aan. De groep is actief in een van de snelst groeiende deelsegmenten van de halfgeleiderindustrie. Toch heeft ook Melexis indirect last van een schaarste aan componenten door de verstoringen in de aanbodketen en van de lagere productievolumes van de autoconstructeurs. Het bedrijf heeft geen eigen productie en is afhankelijk van de capaciteit bij zusterbedrijf X-Fab, dat de chips produceert. Maar X-Fab moet ook andere klanten bedienen. Bovendien bestaat het risico dat klanten te veel bestellen, om toch maar voldoende geleverd te krijgen. Nadat de voorraden weer aangevuld zijn, is de kans op een terugval reëel. Dat scenario is nog niet voor de korte termijn, want de schaarste zal naar verwachting nog een tijd aanhouden. In het derde kwartaal klom de groepsomzet met 34 procent op jaarbasis naar 162,8 miljoen euro, een nieuw record. Tegenover het tweede kwartaal bedroeg de groei 21 procent. Na drie kwartalen bedraagt de groepsomzet 477,6 miljoen. Voor het vierde kwartaal stelt Melexis 160 tot 165 miljoen euro voorop.Ook met de winstgevendheid ging het tussen juli en september verder de goede richting uit. De bedrijfswinst (ebit) steeg op jaarbasis met 153 procent naar 39,7 miljoen, goed voor een marge van 24,4 procent, tegenover 11,5 procent vorig jaar. De nettowinst bedroeg 36,5 miljoen euro, of 0,9 euro per aandeel. Na drie kwartalen heeft Melexis netto 97,8 miljoen euro verdiend, of 2,42 euro per aandeel. De kapitaaluitgaven verdubbelden op jaarbasis naar 10,6 miljoen euro, en lagen ook boven de 7,5 miljoen van het tweede kwartaal. Melexis wil op termijn het deel van de omzet uit niet-autogerelateerde activiteiten optrekken tot ongeveer 20 procent, om de afhankelijkheid van de auto-industrie wat te temperen.Toch is er nog voldoende groeipotentieel voor de kernactiviteiten. De belangrijkste trend is de elektrificering van het wagenpark. Maar ook de vergroening van verbrandingsmotoren (mild hybrid) speelt een rol, net als trends in verlichting en veiligheid. Elke nieuwe auto bevat gemiddeld dertien chips van Melexis. De groep wil dat cijfer de komende jaren verdubbelen. Melexis realiseerde in het derde kwartaal een vrije kasstroom van 25 miljoen euro. Dat brengt het totaal sinds de start van 2021 op 65 miljoen euro, tegenover 41 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Voor het boekjaar wordt een cijfer in de buurt van 100 miljoen euro verwacht. De halfgeleidergroep betaalde in de loop van het derde kwartaal 30 miljoen schulden terug. De netto cashpositie bedraagt nu 59,1 miljoen euro. Vorige maand werd nog een tussentijds dividend van 1,3 euro per aandeel uitgekeerd. Het totale jaardividend bedroeg vorig jaar 2,2 euro per aandeel.ConclusieMelexis heeft een recordkwartaal achter de rug en stevent af op een nieuw recordjaar. Tegelijk was het aandeel nooit zo duur. Melexis noteert tegen 35 keer de verwachte winst van dit jaar en de ondernemingswaarde bedraagt 22,5 keer de ebitda. Dat is zelfs voor een groeibedrijf een heel pittige waardering. Omdat de goede vooruitzichten al grotendeels ingecalculeerd zijn, zouden we het aandeel tegen de huidige koers niet meer kopen.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 109.2Ticker: MELE BBIsin-code: BE0165385973Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 4,4 miljardK/w 2020: 63,5Verwachte k/w 2021: 35Koersverschil 12 maanden: +47,7%Koersverschil sinds jaarbegin: +36,8%Dividendrendement: 1,4%