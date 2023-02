Melexis heeft er een recordjaar op zitten en laat de aandeelhouders meegenieten van zijn hogere winst.

Melexis heeft er een recordjaar op zitten. Dat kwam niet helemaal onverwacht. De ontwerper van halfgeleiders, in hoofdzaak voor de autosector, had vorig jaar tot drie keer toe zijn verwachtingen verhoogd. Eerder dit jaar hadden ook de sectorgenoten NXP en ST Microelectronics al sterke resultaten bekendgemaakt. De wereldwijde halfgeleiderindustrie zit in zwaar weer door de teruggevallen verkoop van computers en consumentenelektronica. Het segment van de halfgeleiders voor auto's blijft gespaard, doordat er verschillende langetermijntrends in de kaart van een hogere vraag spelen. De eerste is de toegenomen elektrificatie. De volgende vijf jaar komen er jaarlijks gemiddeld 24 procent elektrische wagens bij. Voor de hybride varianten is dat 17 procent. Elektrische wagens en hybride voertuigen bevatten meer halfgeleiders dan auto's met een klassieke verbrandingsmotor. Daarnaast maakt de trend naar meer luxe, meer comfort en meer veiligheidssystemen auto's niet alleen duurder, ze doet ook de behoefte aan halfgeleiders toenemen. Rijhulpsystemen en autonoom rijden is een derde groeitrend. Gemiddeld bevat elke nieuw geproduceerde auto achttien halfgeleiders. In bepaalde topmodellen is dat zelfs een veelvoud.Melexis verkocht vorig jaar wereldwijd 1,9 miljard halfgeleiders. Dat leidde in 2022 tot een omzet van 836,2 miljoen euro, of 30 procent meer dan een jaar eerder. De operationele marge (ebit) klom van 23,1 naar 27,1 procent. Netto verdiende Melexis met 197,2 miljoen euro de helft meer dan een jaar eerder. Tussen oktober en december kwam de omzet uit op 223,9 miljoen euro, aan de bovenkant van de vooropgestelde vork van 220 tot 225 miljoen. Dat was 35 procent meer dan een jaar eerder. Zonder de rugwind van de duurdere dollar bedroeg de groei nog 30 procent. Opmerkelijk was de sterke prestatie van Noord- en Zuid-Amerika, waar de omzet op kwartaalbasis met 12 procent steeg. Dat compenseerde ruim de kleine achteruitgang in Europa (-1%). In Azië, waar 60 procent van de omzet vandaan komt, bedroeg de groei 2 procent op kwartaalbasis. De brutomarge bleef met 44,5 procent iets achter op de verwachte 45 procent. De ebit-marge kwam uit op 25,8 procent, terwijl 27,3 procent was verwacht. Het verschil was te wijten aan de toegenomen operationele uitgaven en de hogere investeringen in onderzoek en ontwikkeling dan waren verwacht. De vooruitzichten voor 2023 zijn rooskleurig. De groei wordt nog altijd beperkt door de aanbodzijde, want Melexis krijgt gemiddeld een kwart meer orders binnen dan het bedrijf en vooral zijn toeleveranciers kunnen verwerken. Voor het lopende eerste kwartaal mikt Melexis op een omzet tussen 225 en 230 miljoen euro. Over het hele boekjaar zal de groei tussen 11 en 16 procent uitkomen. Dat lijkt ons een eerder voorzichtige schatting, maar Melexis houdt rekening met de aanhoudende krapte in productiecapaciteit. Hoe dan ook komt stilaan een jaaromzet van 1 miljard euro in zicht. De brutomarge zal stabiliseren in de buurt van 45 procent (44,8% in 2022), terwijl de ebit-marge met 26 procent iets zal afnemen door hogere uitgaven. Zo worden de kapitaalinvesteringen opgetrokken naar 70 miljoen euro door onder meer investeringen in de fabriek in Maleisië. Melexis boekte vorig jaar een vrije kasstroom van 161 miljoen euro, ruim de helft meer dan een jaar eerder. De halfgeleidergroep is schuldenvrij en had eind vorig jaar netto 85,1 miljoen euro in kas. De waarde van de voorraden nam op jaarbasis met bijna een kwart toe, tot 179,6 miljoen euro. Melexis laat de aandeelhouders meegenieten van de hogere winst en trekt het dividend op naar 3,5 euro per aandeel, tegenover 2,6 euro een jaar eerder. In oktober werd al 1,3 euro uitbetaald, de resterende 2,2 euro volgt in mei. ConclusieDe sterke resultaten en vooruitzichten waren verwacht en dus was het aandeel al fors vooruitgelopen op het nieuws. Melexis werd sinds het jaarbegin ruim een kwart duurder en sinds november loopt de winst op naar meer dan 50 procent. Hoewel we de waardering in verhouding tot de groei nog niet buitensporig vinden, is dat met de historische koerstop van november 2021 in zicht. Vandaar onze adviesverlaging. Melexis mag wel deels in portefeuille blijven omwille van de topkwaliteit en het aantrekkelijke dividendrendement (rating 2A).Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 102,6 euroTicker: MELE BBISIN-code: BE0165385973Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 4,2 miljard euroK/w 2022: 21Verwachte k/w 2023: 18Koersverschil 12 maanden: +9%Koersverschil sinds jaarbegin: +26%Dividendrendement: 3,4%