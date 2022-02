Voor het eerst sinds lang is het aandeel correct gewaardeerd in verhouding tot de groei.

Na tegenvallende kwartaalcijfers en sombere vooruitzichten kreeg Meta Platforms de twijfelachtige eer om de grootste waardedaling in een dag op zijn naam te schrijven. De koers zakte met 26 procent, waardoor ruim 230 miljard dollar aan marktwaarde verdampte. CEO Mark Zuckerberg zag zijn vermogen met 30 miljard dollar slinken. Sinds de historische piek van september is de koers van het aandeel al met ruim 40 procent gezakt. Om de torenhoge waardering te blijven verantwoorden, kon Meta zich geen misstap veroorloven, en net dat gebeurde wel. In het laatste kwartaal van het boekjaar 2021 lag de omzet van 33,67 miljard dollar (+20%) nog boven de verwachtingen, maar daarmee is het goede nieuws verteld. De evolutie van het aantal gebruikers, de nettowinst en vooral de vooruitzichten voor het lopende boekjaar bleven allemaal onder de verwachtingen. Meta rapporteerde voor het eerst onder de nieuwe organisatiestructuur. De Family of Apps is de verzameling van sociale media van de groep (Instagram, Messenger, Whatsapp, Facebook). Reality Labs omvat de hardware voor virtual reality en augmented reality, die de basis moeten vormen van het toekomstige metaverse. Daar kunnen de gebruikers met behulp van speciale brillen in digitale omgevingen samenkomen, zich ontspannen, werken en gamen. De metaverse moet op termijn voor nieuwe inkomsten zorgen, onder meer met een virtueel e-commerceplatform voor de verkoop van goederen en diensten in de virtuele wereld. Dat is toekomstmuziek. Het metaverse is zowel technisch als commercieel nog niet rijp. Meta wil minder afhankelijk worden van de data die het verzamelt via de besturingssystemen van Apple (iOS) en Alphabet (Android), waarop zijn apps draaien. Op basis van die persoonlijke data van gebruikers ontwikkelt en verkoopt de groep gepersonaliseerde advertenties, maar het gebruik van data wordt Meta steeds lastiger gemaakt. Als het persoonlijke gegevens kan verzamelen in een eigen omgeving, heeft het de besturingssystemen niet meer nodig. De Family of Apps realiseerde 32,79 miljard dollar omzet (+20%) en een operationele winst van 15,89 miljard. Bij Reality Labs blijft de omzet beperkt tot 877 miljoen dollar (+22%). Er was een operationeel verlies van 3,3 miljard. Dat verlies liep over het hele boekjaar op naar 10,2 miljard. Daardoor daalde de operationele marge op groepsniveau naar 37 procent, tegenover 46 procent een jaar eerder. De nettowinst daalde op jaarbasis naar 10,29 miljard (-8%), of 3,67 dollar per aandeel. Het aantal dagelijks actieve gebruikers van het Facebook-platform daalde in het vierde kwartaal voor het eerst: van 1,93 naar 1,929 miljard. Die minieme achteruitgang betekent een trendbreuk. Het aantal maandelijks actieve gebruikers (2,91 miljard) nam wel nog licht toe.Meta mikt voor het lopende kwartaal op 27 tot 29 miljard dollar omzet, terwijl op meer dan 30 miljard werd gerekend. Het verwijst naar de concurrentie van TikTok en de inflatie, die de bedrijven doet snoeien in de advertentiebudgetten. Daardoor zouden de inkomsten 10 miljard dollar lager liggen dit jaar.ConclusieMeta Platforms zet voor toekomstige groei in op het metaverse, maar daarvoor zijn eerst nog zware investeringen nodig. Dat zal tijdelijk op de marges wegen, een effect dat de lagere groei van de advertentie-inkomsten versterken. Na een correctie met 40 procent is het aandeel in verhouding tot de groei weer correct gewaardeerd. Na de sentimentsomslag ten aanzien van ontgoochelende big-techaandelen is het nog te vroeg voor een positief advies.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 230,15 dollarMarkt: NasdaqISIN-code: US30303M1027Ticker: FB USBeurskapitalisatie: 647,2 miljard dollarK/w 2021: 17Verwachte k/w 2022: 17Koersverschil 12 maanden: -11%Koersverschil sinds jaarbegin: -29%Dividendrendement: -