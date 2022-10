De winst zal dit jaar bijna 30 procent lager liggen.

Meta Platforms, het voormalige Facebook, is bij de investeerders helemaal uit de gratie. Sinds begin dit jaar verloor het aandeel ruim 60 procent van zijn beurswaarde. Daar zijn redenen voor. Een eerste is de oplopende rente. Daar hebben alle technologiebedrijven last van. Ze maakt dat toekomstige kasstromen nu minder waard zijn. De tienjaarsrente in de Verenigde Staten klom boven 4 procent, het hoogste niveau sinds 2008. Een andere, bedrijfsspecifieke reden is dat de omzet uit advertenties in de eerste jaarhelft maar met 2 procent is gegroeid tegenover dezelfde periode vorig jaar, naar 55,2 miljard dollar. In het tweede kwartaal was er zelfs een daling met 1,5 procent op jaarbasis. Vorig boekjaar stegen de advertentie-inkomsten nog met 37 procent. Het gemiddelde van het voorbije decennium bedroeg zelfs 40 procent. Er is geen beterschap op komst. Meta Platforms voorspelt voor het derde kwartaal tussen 26 miljard en 28,5 miljard dollar omzet, tot 10 procent minder dan een jaar eerder. De consensusprognose voor 2022 gaat nu uit van van 118 miljard, evenveel als vorig jaar. De advertentieprijzen dalen (-14% in het tweede kwartaal). Dat heeft te maken met de verminderde populariteit van de platformen van de groep en met de lagere effectiviteit van de advertenties, nu gebruikers van Apples iOS-besturingssysteem ervoor kunnen kiezen geen gerichte reclame meer te ontvangen. Het aantal maandelijks actieve gebruikers van de socialemediaplatformen van de groep (Instagram, Messenger, Whatsapp en Facebook) klom in het tweede kwartaal naar 3,65 miljard, 140 miljoen meer dan een jaar eerder. Maar Meta onder tieners is TikTok nu het populairste platform. Meta reageerde met Facebook Watch en Instagram Reels, platformen voor korte video's, maar het Facebook-platform kende enkel in de Verenigde Staten en Canada nog een lichte stijging van het aantal gebruikers. De gemiddelde omzet per gebruiker ligt bij Facebook met 9,82 dollar hoger dan het groepsgemiddelde van 7,91 dollar, maar wel lager dan een jaar eerder. Het bedrijfsmodel van Meta Platforms staat dus onder druk op een moment dat het bedrijf zwaar investeert in het metaverse. Facebook Reality Labs (FRL), dat de activiteiten op het gebied van virtual en augmented reality omvat, boekte in de eerste jaarhelft een operationeel verlies van 5,6 miljard dollar op een omzet van 1,15 miljard. De hoge kapitaaluitgaven drukken de kasstromen. Meta gaf in de eerste jaarhelft 13,3 miljard dollar uit, flink meer dan de 9,2 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Daardoor daalde de vrije kasstroom in de eerste jaarhelft naar 13 miljard dollar, tegenover nog 16,3 miljard vorig jaar. De technologiegroep zal wat gas terugnemen door projecten bij FRL uit te stellen of te schrappen. Ook het personeelsbestand verkleint. Meta beschikt over 40,5 miljard dollar aan liquiditeiten onder de vorm van cash en investeringen die het op korte termijn te gelde kan maken. De groep kocht in het tweede kwartaal voor 5 miljard dollar eigen aandelen in. Er is nu nog 24 miljard over voor inkopen.ConclusieDe waardering van Meta Platforms was lang niet meer zo laag, maar dat betekent weinig zolang er geen katalysator is om de koers hoger te duwen. De groei valt dit jaar stil en de winst zal bijna 30 procent lager liggen. Meta blijft een belangrijke speler op de online advertentiemarkt, maar de miljardeninvesteringen in het metaverse zonder duidelijke terugverdieneffecten doen de investeerders de neus ophalen. Een herstel van de brede markt zou ook Meta hoger tillen, maar daarvoor is het sentiment nog te negatief.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 138,61 dollarTicker: FB USISIN-code: US30303M1027Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 375,7 miljard dollarK/w 2021: 10Verwachte k/w 2022: 13,5Koersverschil 12 maanden: -60%Koersverschil sinds jaarbegin: -56%Dividendrendement: -