Michelin blinkt uit in de sector

Michelin is de grootse bandenproducent ter wereld met activiteiten in 170 landen en een wereldmarktaandeel van ongeveer 15 procent. Michelin, opgericht in 1889, produceerde vorig jaar ruim 180 miljoen banden, met het merk Michelin als premiummerk. Voor sportwagens en SUV's is er het merk BFGoodrich.Sterke continentale merken zijn verder Kleberin Europa, Uniroyalin Noord-Amerika en Warriorin China. Michelin versterk die merken door betrouwbaarheid en door een koploper in technologie en innovatie te zijn. Zo verwerft de groep een competitief voordeel en neemt de trouw van de consument toe.

