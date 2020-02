Michelin blijft een van de betere cyclische aandelen van Europa. Door het coronavirus blijft het evenwel voorzichtig in zijn verwachtingen voor dit jaar.

Michelin is alom bekend als de grootse bandenproducent ter wereld. Het bedrijf is actief in 170 landen en komt in de buurt van 15 procent wereldmarktaandeel. Het merk Michelin is zijn wereldwijde premiummerk. Voor sportwagens en SUV's is er BFGoodrich. Sterke continentale merken zijn Kleberin Europa, Uniroyalin Noord-Amerika en Warriorin China. Die sterke merken zijn gebouwd op betrouwbaarheid en innovatie. Nog een belangrijk aandachtspunt in de strategie zijn de gespecialiseerde banden voor mijnbouw- en landbouwvoertuigen, en vliegtuigen. Daar zijn de operationele marges substantieel hoger dan in de klassieke activiteiten (18,7% versus 12,5% op groepsniveau in 2019). In 2017 lanceerde Michelin het plan om voor 1,2 miljard euro aan verbeteringen van de productiviteit te kunnen realiseren door kostenbesparingen (324 miljoen euro in 2019, vergelijkbaar met 2018). Vorig jaar bedroeg de structurele vrije kasstroom 1,615 miljard euro, tegenover 517 miljoen euro in 2011. Ondanks de vertragende wereldeconomie heeft de bandengigant dan ook geen enkel probleem om het dividend op te trekken van 3,70 naar 3,85 euro per aandeel (+4%) voor het boekjaar 2019. Michelin keert zo 39,7 procent van de winst uit.De omzet steeg in 2019 met 7,8 procent, naar 24,13 miljard euro. In 2018 was er 22,03 miljard omzet. Maar in die stijging zitten wel de overnames van Camsoen Fenner plc verwerkt. Zonder die acquisities was er een stijging met 1 procent. De volumes daalden met 1,2 procent, maar wisselkoerseffecten dankzij de sterke dollar compenseerden dat. Ze stuwden de omzet met 1,8 procent. Er was ook een gunstig prijsmixeffect van 2,2 procent of 230 miljoen euro op de groepsomzet in 2019. Het beklemtoont dat Michelin een uitblinker is in zijn sector. Het bedrijfsresultaat (ebit) klom 6,5 procent hoger, van 2,77 naar 3,01 miljard euro. De twee overnames tekenden voor een positief effect van 127 miljoen euro. Zonder bleef de ebit-stijging beperkt tot 52 miljoen euro (minder dan 2%). De ebit-marge daalde met 0,1 procent, van 12,6 naar 12,5 procent. Door enkele uitzonderlijke uitgaven bleef de klim van nettowinst beperkt tot 4,2 procent, van 1,66 naar 1,73 miljard euro, of van 9,30 naar 9,69 euro per aandeel. Nog twee bijkomende overnames, van MultistradaenMasternaut, deden de nettoschuld wel opgelopen van 3,72 naar 5,18 miljard euro, maar die blijft tegen 1,1 keer verwachte bedrijfskasstroom (ebitda) erg redelijk. De bedrijfstop was wel erg voorzichtig in zijn verwachtingen voor 2020. Michelin zal niet het laatste bedrijf zijn dat door het coronavirus een slag om de arm wil houden en een weinig inspirerende vooruitblik geeft. Zowel voor de omzet als voor de winst houdt de Franse bandengigant rekening met een minder cijfer voor 2020. Dat was minder dan voorheen aangegeven. Het verklaart waarom de koers even negatief reageerde op de jaarresultaten, maar dat was niet van lange duur. De structurele vrije kasstroom zou minstens 1,5 miljard euro moeten bedragen, weliswaar los van de negatieve effecten van het coronavirus.ConclusieMichelin blijft bewijzen dat het bij de betere cyclische aandelen van Europa hoort. Het is een uitblinker in de bandensector, mede dankzij de stevige vrijekasstroomgeneratie en de sterke marktpositie. De waardering is bijzonder redelijk voor zoveel kwaliteit, tegen 1,3 keer de boekwaarde, 10 keer de verwachte winst in 2020, 0,8 keer de verwachte omzet en een verwachte ratio ondernemingswaarde(ev)/bedrijfskasstroom (ebitda) van 5,5 voor 2020. Het is potentiële kanshebber voor de voorbeeldportefeuille, mocht de ontgoocheling op de voorspelling 2020 nog langer nazinderen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers:: 110,45 euroTicker: ML FPISIN-code: FR0000121261Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 19,73 miljard euroK/w 2019: 11,5Verwachte k/w 2020: 10Koersverschil 12 maanden: +13%Koersverschil sinds jaarbegin: +1%Dividendrendement: 3,7%