Microsoft is niet immuun voor de cyclische neergang in bepaalde eindmarkten en heeft ook te lijden onder de dure dollar. Op groepsniveau blijft het sterk presteren.

In aanloop naar de kwartaalresultaten van Microsoft hadden analisten hun verwachtingen neerwaarts bijgesteld als gevolg van de sterke dollar en onheilsberichten over de pc-markt. De scherpe stijging van de dollar is een harde noot om te kraken voor Microsoft, dat ongeveer de helft van zijn omzet buiten de thuismarkt realiseert. In de periode tussen juli en september, het eerste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2023, had de dollar een negatieve impact van 5 procent op de omzet. Microsoft realiseerde in die maanden een omzet van 50,1 miljard dollar. Dat is 11 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Zonder valutaverschillen was de omzetgroei op 16 procent uitgekomen. De omzet lag wel boven de verwachte 49,6 miljard dollar. De brutomarge van 69,2 procent kwam een fractie onder de verwachte 69,8 procent uit. De operationele winst bedroeg 21,5 miljard dollar. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder (15% exclusief valuta), goed voor een marge van 43 procent. De evolutie van de nettowinst werd beïnvloed door twee elementen. Microsoft kende vorig jaar een eenmalige belastingmeevaller van 3,3 miljard dollar die er nu niet was. Daarnaast werd de levensduur van bepaalde activa verlengd, waardoor de afschrijvingslasten daalden. Nominaal daalde de nettowinst met 14 procent naar 17,6 miljard dollar, maar exclusief de eenmalige effecten nam de winst per aandeel met 11 procent toe naar 2,35 dollar, boven de verwachte 2,3 dollar. De goede jaarstart kende geen vervolg met de vooruitzichten voor het lopende tweede kwartaal. Microsoft stelt een omzet van 52,85 miljard dollar voorop, of een groei met amper 2 procent. Dat ligt onder de verwachte 56 miljard dollar en ook de vooropgestelde operationele marge van 40 procent ligt onder de consensusprognose van 42 procent. De cloudomzet groeide met 31 procent naar 25,7 miljard dollar en bedroeg voor het eerst meer dan de helft van de groepsomzet. Het Azure-cloudplatform bleef iets achter op de verwachtingen met een groei van 35 procent (42% exclusief valuta). Ook de marges kwamen iets lager uit door hogere energiekosten bij de datacenters. De achteruitgang in de consumentendivisie was geen verrassing. De marktonderzoeker Gartner berekende dat er in het derde kwartaal 19,5 procent minder pc's werden verkocht in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Daardoor daalde de verkoop van Windows-licenties met 15 procent. Het management bevestigde de eerdere prognoses voor het volledige boekjaar. Microsoft gaat nog altijd uit van een dubbelcijferige omzet- en winstgroei. De consensusprognose voor de omzet bedraagt 219 miljard dollar. Microsoft had na het eerste kwartaal 107,3 miljard dollar aan liquiditeiten in kas. De langetermijnschuld (exclusief leasingschulden) bedraagt 45,4 miljard dollar. Het softwarebedrijf realiseerde tussen juli en september een vrije kasstroom van 16,9 miljard dollar. Er werd in het eerste kwartaal 9,7 miljard dollar aan de aandeelhouders uitgekeerd. Het dividend van 0,62 dollar op kwartaalbasis is tegen de huidige koers goed voor een rendement van ongeveer 1 procent.ConclusieMicrosoft is niet immuun voor de cyclische neergang in bepaalde eindmarkten en heeft ook te lijden onder de dure dollar. Op groepsniveau blijft Microsoft sterk presteren. De bevestiging van de jaarvooruitzichten was belangrijk. Wegens het brede producten- en dienstengamma, de groeivooruitzichten en de sterke financiële positie behouden we het vertrouwen in Microsoft. Tegen 23,5 keer de verwachte winst is de waardering lager dan het gemiddelde van de voorbije jaren.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 236,51 dollarTicker: MSFT US ISIN-code: US5949181045Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1840 miljard dollarK/w 2022: 26Verwachte k/w 2023: 23,5Koersverschil 12 maanden: -25%Koersverschil sinds jaarbegin: -30%Dividendrendement: 1%