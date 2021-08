Microsoft presteerde ook in het laatste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2021 boven de verwachtingen. De softwaregroep had tegenover dezelfde periode vorig jaar een rugwind van 4 procent dankzij de goedkopere dollar. De groepsomzet klom met 21 procent naar 46,15 miljard dollar, bijna 2 miljard boven de consensusprognose. De jaaromzet lag met 168,1 miljard dollar 17,5 procent hoger dan in het boekjaar 2020. Naast de omzet kwam ook de winstgevendheid in het vierde kwartaal boven de verwachtingen uit met een brutomarge van 69,7 procent (consensus: 68,8%).

Netto bleef er 16,5 miljard dollar over of 2,17 dollar per aandeel, 49 procent meer dan een jaar eerder en ver boven de verwachte 1,92 dollar. Over het volledige boekjaar verdiende Microsoft netto 61,3 miljard dollar of 8,05 dollar per aandeel (+40%). Intelligent Cloud was in het vierde kwartaal opnieuw de snelst groeiende afdeling met een omzetklim van 3 procent naar 17,38 miljard dollar. Het Azure-cloudplatform groeide met 50 procent op jaarbasis, boven de verwachte 45 procent. De totale cloudomzet (alle afdelingen gecombineerd) steeg met 36,5 procent op jaarbasis naar 19,5 miljard dollar. Intussen ligt ook de marge van de cloudactiviteiten op het niveau van het groepsgemiddelde. In het vierde kwartaal bedroeg deze 70 procent tegenover 66 procent een jaar eerder. Bij Productivity&Business Processes klom de omzet met een kwart naar 14,69 miljard dollar. Office 365 groeide met 25 procent en LinkedIn boekte zelfs een omzetstijging van 46 procent. Bij More Personal Computing bleef de groei beperkt tot 9 procent. De omzet uit gaming (Xbox) daalde met 4 procent na een uitzonderlijk goed kwartaal vorig jaar (+65%). Ook de omzet van de Surface-tablet daalde met 20 procent. De verkoop van Windows had dan weer te lijden onder de chiptekorten, waardoor de pc-verkoop vertraagde en Microsoft minder licenties kon verkopen. Vanaf het lopende boekjaar wordt de omzet van het voor 19 miljard dollar overgenomen Nuance Communications meegeteld in de groepsomzet. Het spraaktechnologiebedrijf realiseerde vorig jaar een omzet van ongeveer 1,4 miljard dollar. De winstprognoses voor het boekjaar 2022 zijn aan de conservatieve kant. We gaan uit van een winstgroei met 10 procent en een daling van het aantal uitstaande aandelen met 1 procent. Dat zou een winst per aandeel in de buurt van 9 dollar moeten opleveren. Microsoft keerde tussen april en juli 10,4 miljard dollar uit aan de aandeelhouders, 16 procent meer dan een jaar eerder. Dat bedrag was samengesteld uit 6,2 miljard dollar aandeleninkopen en 4,2 miljard dollar dividenden. Microsoft keert momenteel 0,56 dollar per kwartaal uit als dividend, of 2,24 dollar op jaarbasis. In het boekjaar 2021 bedroeg de dividenduitkering 16,5 miljard dollar of 9 procent meer dan een jaar eerder. De aandeleninkoop lag met 25,7 miljard dollar bijna 19 procent hoger dan een jaar eerder.Microsoft betaalde ook voor 5,5 miljard dollar uitstaande schulden terug. De vrije kasstroom lag in het vierde kwartaal met 16,3 miljard dollar 17 procent hoger dan een jaar eerder. Over het volledige boekjaar bedroeg deze vrije kasstroom 56,1 miljard dollar of ongeveer een kwart meer dan in het vorige boekjaar. Aan het einde van het boekjaar 2021 had Microsoft 130,3 miljard dollar in kas. Daar stond een schuld van 82,3 miljard dollar tegenover.ConclusieMicrosoft was al vooruitgelopen op het sterke kwartaalrapport, wat het gebrek aan actie in het aandeel na de publicatie kan verklaren. Naast de omzet blijft ook de winstgevendheid toenemen. Samen met de aandeleninkopen zal dit ook in het pas gestarte boekjaar een hogere winst per aandeel opleveren. Microsoft blijft een basiswaarde in een technologieportefeuille. Het aandeel is duur, zodat voor nieuwe aankopen best op een terugval wordt gewacht.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 292,85 dollarTicker: MSFT US ISIN-code: US5949181045Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 2200 miljard dollarK/w 2021: 36Verwachte k/w 2022: 32,5Koersverschil 12 maanden: +39%Koersverschil sinds jaarbegin: +31%Dividendrendement: 0,8%