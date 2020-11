Het technologieconcern ligt in polepositie om te profiteren van de digitale transformatie thuis en op de werkvloer.

Ook in het eerste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2021 (juli tot september) had Microsoft weinig last van de coronacrisis. De impact op bepaalde activiteiten was zelfs positief. De cloudgerelateerde omzet klom op jaarbasis met 31 procent naar 15,2 miljard dollar. Dat is iets meer dan 40 procent van de groepsomzet. Die dikte op jaarbasis met 12,4 procent aan naar 37,2 miljard dollar, wat ruim 1,4 miljard dollar boven de consensusverwachting was. Met een aanbod van software voor bedrijven en particulieren (Windows, Office, Dynamics,...), een communicatieplatform, sociale media (LinkedIn) en hardware (Surface, Xbox) staat Microsoft heel sterk. De operationele winst steeg met een kwart naar 15,9 miljard dollar, goed voor een marge van 43 procent (39% vorig jaar). De nettowinst groeide met 30 procent naar 13,9 miljard dollar. Door het effect van de aandeleninkopen was de vooruitgang in de winst per aandeel (1,82 dollar) met 32 procent nog groter. Alle afdelingen presteerden boven de verwachtingen. Intelligent Cloud legde met een omzetstijging van 20 procent naar net geen 13 miljard dollar de grootste groei voor. In die divisie liet het Azure-cloudplatform een groei met 41 procent optekenen tegenover 50 procent een kwartaal eerder. Dat wordt gecompenseerd door een hogere winstgevendheid. De cloudmarges stegen naar 41,7 procent tegenover 35,9 procent drie maanden eerder. De omzet van Productivity & Business Processes groeide met 11 procent naar 12,3 miljard dollar, maar de prestaties van de onderdelen van die afdeling liepen uiteen. Office en het ERP-pakket Dynamics deden het goed, en LinkedIn herstelde na het tegenvallende vierde kwartaal. De omzet uit advertenties verbonden aan de zoekmachine Bing daalden met 10 procent. Bij More Personal Computing (omzet +6% naar 11,85 miljard ) liet vooral de Windows-verkoop aan particulieren (-5%) het afweten. De omzet van de Xbox-spelconsole groeide met 30 procent, beduidend minder dan de 64 procent een kwartaal eerder. In de loop van dit kwartaal wordt een nieuwe versie gelanceerd. Microsoft kocht in september Zenimax Media voor 7,5 miljard dollar. Het moederbedrijf van de game-ontwikkelaar Bethesda heeft enkele lucratieve titels in zijn gamma. Die worden toegevoegd aan de Xbox Game Pass-abonnementendienst. De vooruitzichten voor het tweede kwartaal lagen gemiddeld iets onder de verwachtingen, maar Microsoft is traditioneel conservatief. Een mogelijk risico ligt bij nieuwe besparingen op IT-budgetten in het geval van een zware tweede coronagolf.Microsoft realiseerde een vrije kasstroom van 14,4 miljard dollar en had op het einde van het eerste kwartaal 138 miljard dollar aan liquiditeiten en investeringen op korte termijn op de balans. Daar stond een langetermijnschuld van 57,1 miljard dollar tegenover. In het kader van het programma voor aandeleninkopen spendeerde Microsoft tussen juli en september 5,3 miljard dollar. De voorbije twaalf maanden is het aantal uitstaande aandelen met 1 procent verminderd. Samen met het dividend van 4,2 miljard dollar bracht dat de aandeelhoudersvergoeding op 9,5 miljard dollar, of 21 procent meer dan een jaar eerder.ConclusieMicrosoft ligt in polepositie om te profiteren van de digitale transformatie thuis en op de werkvloer. De bovengemiddelde waardering kan worden verantwoord door de hoge winstgroei in uitdagende marktomstandigheden. Ondanks de kwaliteiten zijn er op korte termijn ook heel wat onzekerheden. Daarom zien we het aandeel graag goedkoper vooraleer een koopadvies te formuleren.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 202,33 dollarTicker: MSFT US ISIN-code: US5949181045Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1530 miljard dollarK/w 2020: 35Verwachte k/w 2021: 30Koersverschil 12 maanden: +39%Koersverschil sinds jaarbegin: +26%Dividendrendement: 1,1%