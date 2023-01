Microsoft heeft er een gemengd kwartaal op zitten, waardoor het aandeel in eerste instantie geen richting wist te kiezen.

In de drie maanden tot eind december, het tweede kwartaal van het fiscaal boekjaar 2023, kwam de omzet uit op 52,75 miljard dollar. Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder, maar bij constante wisselkoersen bedroeg de groei 7 procent. De consensusverwachting bedroeg 52,94 miljard dollar. De dure dollar speelde Microsoft parten, maar we kunnen ervan uitgaan dat die tegenwind dit jaar in kracht zal afnemen of zelfs helemaal wegvallen. Ook Microsoft is niet immuun voor de economische conjunctuur. Zowel consumenten als bedrijven zijn een stuk voorzichtiger geworden. Dat liet zich vooral zien in de pc-verkoop. Marktonderzoeker Gartner rekende voor dat die in het vierde kwartaal met 28,5 procent daalde. Dat had vooral gevolgen voor de afdeling More Personal Computing waar de omzet uit Windows-software het liet afweten (-39%). De omzet van de afdeling daalde met 19 procent naar 14,2 miljard dollar. De bodem is nog niet bereikt, want Microsoft rekent voor het lopende derde kwartaal op een verdere achteruitgang naar 11,9 tot 12,3 miljard. Intelligent Cloud presteerde in lijn met de prognoses en boekte een omzet van 21,5 miljard dollar, 18 procent meer dan een jaar eerder. De investeringen in cloud computing namen minder snel toe omdat de IT-budgetten van bedrijven onder druk staan. Toch kon het Azure-platform een groei van 31 procent voorleggen. Uitgerekend een dag na de publicatie van de kwartaalcijfers liep er iets verkeerd met een update van het cloudplatform. Daardoor waren toepassingen als Outlook en de vergadertool Teams een tijdlang niet bereikbaar. De omzetprognose van Intelligent Cloud voor het lopende kwartaal ontgoochelde licht met 21,7 tot 22 miljard dollar tegenover een verwachte 22,1 miljard. Productivity and Business Processes was de enige afdeling die boven de verwachtingen presteerde met een omzet van 17 miljard dollar (+7%). De aangepaste operationele marge daalde naar 39 procent tegenover nog 41 procent een jaar eerder. Microsoft neemt om de marges weer op te krikken. De meest in het oog springende was het aangekondigde ontslag van 10.000 personeelsleden of ongeveer 5 procent van het werknemersbestand. Voor die herstructurering werd 1,2 miljard dollar ten laste van het resultaat van het tweede kwartaal genomen. Daardoor daalde de nettowinst met 12 procent naar 16,4 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel lag met 2,32 dollar iets boven de verwachte 2,29 dollar. Microsoft keerde het voorbije kwartaal 9,7 miljard dollar uit aan de aandeelhouders, samengesteld uit 4,6 miljard dollar voor de inkoop van eigen aandelen en 5,1 miljard dollar voor dividenduitkeringen. Nu de groei het even laat afweten, probeert Microsoft de investeerders warm te maken voor het groeipotentieel van artificiële intelligentie (AI). Microsoft zal de komende jaren 10 miljard dollar investeren in OpenAI, een onderzoekslaboratorium voor AI en het bedrijf achter de recent gelanceerde chatbot ChatGPT. Microsoft wil de technologie van OpenAI geleidelijk in zijn producten integreren.ConclusieDoor de tegenwind van een sterke dollar en een dreigende recessie wordt dit boekjaar met een verwachte omzetgroei van 7 procent en winstgroei van 4 procent niet het sterkste voor Microsoft. De groep blijft wel hoge kasstromen genereren en de aandeelhouders belonen. We verwachten een betere tweede jaarhelft. De waardering is intussen teruggevallen naar minder dan 25 keer de verwachte winst, ver onder het gemiddelde van de voorbije jaren.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 234,7 dollarTicker: MSFT US ISIN-code: US5949181045Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1750 miljard dollarK/w 2022: 25,5Verwachte k/w 2023: 24,5Koersverschil 12 maanden: -22%Koersverschil sinds jaarbegin: -2%Dividendrendement: 1,1%