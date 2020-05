Ook de coronacrisis kan de cashmachine van Microsoft niet ontregelen. Verschillende producten en clouddiensten hebben hun meerwaarde bewezen.

Van sommige technologieën wordt de meerwaarde pas in uitzonderlijke omstandigheden duidelijk. Veel van die technologieën kregen de voorbije weken en maanden een kans om zich te bewijzen. Microsoft heeft tentakels in verschillende domeinen van de technologiesector. De groep voorziet in producten en diensten die de economie ook in coronatijden draaiende hielden. De cloudtoepassingen en de software voor videoconferencing en onlineleren hebben de stresstest met glans overleefd.

...

Van sommige technologieën wordt de meerwaarde pas in uitzonderlijke omstandigheden duidelijk. Veel van die technologieën kregen de voorbije weken en maanden een kans om zich te bewijzen. Microsoft heeft tentakels in verschillende domeinen van de technologiesector. De groep voorziet in producten en diensten die de economie ook in coronatijden draaiende hielden. De cloudtoepassingen en de software voor videoconferencing en onlineleren hebben de stresstest met glans overleefd. In de periode tussen januari en maart, het derde kwartaal van het fiscaal boekjaar 2020, klom de omzet bij constante wisselkoersen met 16 procent op jaarbasis naar 35 miljard dollar. Dat cijfer lag ruim boven de consensusverwachting van 33,7 miljard dollar. De inkomsten uit de cloud kwamen over alle afdelingen heen uit op 13,3 miljard dollar of 40 procent meer dan een jaar eerder. De brutomarge van de cloudactiviteiten lag met 67 procent 4 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Microsoft scoorde met Teams, Virtual Desktop en de Microsoft 365-producten. Intelligent Cloud is de grootste afdeling met een omzet van 12,3 miljard dollar of 29 procent meer dan een jaar eerder. Het Azure-cloudplatform liet een groei met 61 procent optekenen. Enkel de licentieverkoop aan kmo's bleef achter. Bij de afdeling Productivity & Business (omzet 16%) groeide de verkoop op de consumenten- en de bedrijfsmarkt. LinkedIn had last van dalende advertentie-inkomsten, maar kon toch een omzetstijging met 22 procent voorleggen. Bij More Personal Computing (omzet +4%) deed de Xbox-spelconsole het erg goed. De volgende generatie, Xbox Series X, komt er eind dit jaar aan. Op groepsniveau klom de brutowinst met een vijfde naar 24 miljard dollar. De brutomarge steeg op jaarbasis met 2 procent en bedraagt 69 procent. Dankzij het effect van de aandeleninkoop groeide de winst per aandeel met 27 procent naar 1,4 dollar. De consensusverwachting voor het boekjaar bedraagt 4,75 dollar. Microsoft stelt voor het lopende kwartaal een omzet tussen 35,85 en 36,8 miljard dollar voorop. De technologiegroep realiseerde het voorbije kwartaal een operationele kasstroom van 17,5 miljard dollar of 29 procent meer dan een jaar eerder. De stijging van de operationele uitgaven bleef beperkt tot 10 procent. Door toeleveringsproblemen werd minder geïnvesteerd dan gepland. Ook de reiskosten en de marketinguitgaven lagen lager. De vrije kasstroom (na kapitaalinvesteringen) steeg met een kwart naar 13,7 miljard dollar. Na drie kwartalen klokt de vrije kasstroom af op 31,2 miljard dollar. De aandeelhoudersvergoedingen stegen op jaarbasis met een derde naar 9,9 miljard dollar. In 2019 startte Microsoft met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 40 miljard dollar. Tussen januari en maart ging het om 6 miljard dollar. Dat bedrag werd aangevuld met 3,9 miljard dollar aan dividendbetalingen. Eind maart had Microsoft voor 137,6 miljard aan liquiditeiten en investeringen op korte termijn op de balans staan. Daar stond een langetermijnschuld van 84 miljard dollar tegenover. De omvang van de kasstromen maakt dat er voldoende financiële ruimte blijft voor bijkomende aandeelhoudersvergoedingen en overnames.ConclusieOok de coronacrisis kan de cashmachine van Microsoft niet ontregelen. Verschillende producten en clouddiensten hebben hun meerwaarde bewezen. Microsoft is een kwaliteitsaandeel dat bij voorkeur op koerszwakte wordt gekocht. Echt goedkoop wordt het aandeel nooit, maar met een klim van 50 procent sinds het dieptepunt van half maart hopen we op een terugval om het topaandeel aan boord te halen. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 183,81 dollarTicker: MSFT US ISIN-code: US5949181045Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1384 miljard dollarK/w 2019: 32Verwachte k/w 2020: 39Koersverschil 12 maanden: +48%Koersverschil sinds jaarbegin: +16%Dividendrendement: 1,1%