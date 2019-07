Een bedrijf van deze omvang met zulke groeicijfers is erg uitzonderlijk. Microsoft maakte met succes de omslag naar het cloudmodel.

Microsoft klom de voorbije weken naar een recordkoers. De softwaregroep is opnieuw het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld met een beurswaarde die 1000 miljard dollar overschrijdt. De Microsoft-machine stoomt op volle kracht door en de kwartaalcijfers bevestigen dat. In de drie maanden tot eind juni, het laatste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2019, klom de omzet met 12,1 procent naar 33,72 miljard dollar. Dat was bijna 1 miljard dollar boven de prognose. Bij constante wisselkoersen bedroeg de vooruitgang zelfs 14 procent. In het volledige fiscaal boekjaar 2019 realiseerde Microsoft een omzet van 125,8 miljard dollar of 15 procent meer dan een jaar eerder. Dat is een sterke prestatie voor een klassiek technologiebedrijf dat zichzelf de v...