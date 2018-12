Microsoft onttroonde Apple als grootste beurskapitalisatie

Eind november streefde Microsoft opnieuw Apple voorbij als bedrijf met de grootste beurswaarde. De voorbije maanden stonden technologie-aandelen onder druk door bezorgdheid over een groeivertraging en de hoge waarderingen. Zo zag Apple sinds begin oktober bijna een kwart van zijn beurswaarde verdampen. Microsoft is de klassieke uitzondering: het aandeel noteert amper 5 procent onder de topkoers en staat nog steeds 29 procent boven het niveau van begin 2018. Ter vergelijking: het rendement van de technologie-index Nasdaq is met amper 3 procent nagenoeg volledig weggesmolten.

...