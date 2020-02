Het was met een vergrootglas zoeken naar negatieve elementen in het kwartaalrapport van Microsoft.

Microsoft heeft met succes de stap gezet van een klassieke aanbieder van software naar een dominante speler in cloud computing. De trend dat bedrijven hun software en hardware verhuizen naar de cloud is niet meer te stoppen. In tegenstelling tot andere klassieke technologiebedrijven als Oracle, SAP en IBM sprong Microsoft wel op tijd op de kar van cloud computing. Het overheidscontract van het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigde dat rekening moet worden gehouden met Microsoft in dit segment. Tegelijk blijft het actief in software met producten als Windows, Office, Dynamics (ERP) en hardware als de Xbox en Surface. De groep is ook in sociale media actief met LinkedIn.

...

Microsoft heeft met succes de stap gezet van een klassieke aanbieder van software naar een dominante speler in cloud computing. De trend dat bedrijven hun software en hardware verhuizen naar de cloud is niet meer te stoppen. In tegenstelling tot andere klassieke technologiebedrijven als Oracle, SAP en IBM sprong Microsoft wel op tijd op de kar van cloud computing. Het overheidscontract van het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigde dat rekening moet worden gehouden met Microsoft in dit segment. Tegelijk blijft het actief in software met producten als Windows, Office, Dynamics (ERP) en hardware als de Xbox en Surface. De groep is ook in sociale media actief met LinkedIn. Ondanks de ondernemingswaarde van bijna 1,3 biljoen dollar slaagt Microsoft erin uit het vizier te blijven van de mededingingsautoriteiten. Andere technologiereuzen als Alphabet, Facebook en Amazon liggen om uiteenlopende redenen wel onder vuur. Tussen oktober en december, het tweede kwartaal van het boekjaar 2020, klom de omzet met 14 procent op jaarbasis naar 36,9 miljard dollar. Dat cijfer lag ondanks de dure dollar 1,2 miljard dollar boven de consensusverwachting. De inkomsten uit de cloud kwamen uit op 12,5 miljard dollar of 39 procent meer dan een jaar eerder. Bij de afdeling Productivity & Business sprong Office 365 eruit met een groei van 27 procent. Ook LinkedIn presteerde goed met een omzetstijging van 24 procent. Intelligent Cloud was opnieuw de snelste groeier dankzij het Azure-cloudplatform (+62%). Bij More Personal Computing (omzet +2%) profiteerde de Windows-verkoop van de upgrade naar versie 10. Enkel de Xbox-spelconsole was een een dissonant met een omzetdaling van 11 procent.De brutowinst van 24,5 miljard dollar zorgde voor een stijging van de winstmarge met 5 procent naar 37 procent. Dat leidde tot een hogere operationele winst (13,9 miljard dollar, +35%) ondanks een klim in de uitgaven naar 10,7 miljard dollar (+9%) door investeringen in LinkedIn en de cloudplatformen. De nettowinst per aandeel bedroeg 1,51 dollar (+37%) tegenover een consensusverwachting van 1,32 dollar. Microsoft verwacht voor het lopende boekjaar een dubbelcijferige omzetgroei terwijl ook de winst per aandeel zal toenemen. De technologiegroep realiseerde in het voorbije kwartaal een operationele kasstroom van 10,7 miljard dollar of 20 procent meer dan een jaar eerder. Na 3,6 miljard dollar aan kapitaalinvesteringen blijft een vrije kasstroom van 7,1 miljard dollar over (+37% op jaarbasis). Vorig najaar startte Microsoft met een nieuw aandeleninkoopprogramma ter waarde van 40 miljard dollar. Microsoft keerde tussen oktober en december 8,5 miljard dollar uit aan de aandeelhouders waarvan 4,6 miljard dollar via aandeleninkopen en 3,9 miljard dollar aan dividendbetalingen. Eind september had Microsoft voor 134,3 miljard aan liquiditeiten en investeringen op korte termijn op de balans staan. Daar stond een langetermijnschuld van 63,4 miljard dollar tegenover. Na de recente koersklim is het dividendrendement gedaald naar 1,2 procent.ConclusieHet was met een vergrootglas zoeken naar negatieve elementen in het kwartaalrapport van Microsoft. Dat is een goed teken, behalve voor de waardering van het technologiebedrijf. De hoge omzetgroei gaat gepaard met een stijgende winst en hogere aandeelhoudersvergoedingen. Daardoor noteert Microsoft met een premie tegenover het marktgemiddelde. Toch blijft een koers-winstverhouding van meer dan 30 moeilijk te verantwoorden. Het lijkt ons geen goed idee het aandeel achterna te hollen.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 180,12 dollarTicker: MSFT US ISIN-code: US5949181045Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1370 miljard dollarK/w 2019: 33Verwachte k/w 2020: 32Koersverschil 12 maanden: +70%Koersverschil sinds jaarbegin: +13%Dividendrendement: 1,1%