Microsoft presteerde beter dan verwacht in het laatste kwartaal van het fiscaal boekjaar 2020. Tussen april en juni zetten de trends van het eerste kwartaal door. Het gebruik van cloudtoepassingen nam een hoge vlucht, terwijl de verkoop van klassieke softwarelicenties achteruitboerde. Ook gaming deed het goed. De afdelingen die het van advertentie-inkomsten moeten hebben, zoals LinkedIn en Bing Search, hadden het wat moeilijker. De omzet van de groep klokte af op 38 miljard dollar, 13 procent meer dan een jaar eerder en ruim boven de consensusverwachting van 35,5 miljard dollar. Productivity & Business was de enige afdeling die net onder de lat dook met een omzet van 11,8 miljard dollar (+6%) tegenover een verwachte 11,9 miljard. Vooral de licentieverkopen aan kmo's bleven achter. Office 365 voor de bedrijfsmarkt groeide wel sterk (+19%), net als het Dynamics ERP-pakket (+38%). Bij LinkedIn bleef de groei beperkt tot 10 procent tegenover 22 procent in het eerste kwartaal, als gevolg van de zwakke jobmarkt en de daling van het aantal advertenties. De operationele winst van die afdeling kwam 9 procent lager uit op 4 miljard dollar. Intelligent Cloud (IC) blijft de grootste afdeling met een omzet die op jaarbasis met 17 procent aandikte naar 13,4 miljard dollar, boven de verwachte 13,1 miljard. De inkomsten uit de cloud kwamen uit op 14,3 miljard dollar of 30 procent meer dan een jaar eerder. Dat bracht de cloudgerelateerde omzet voor het boekjaar 2020 voor het eerst boven 50 miljard dollar. De operationele winst van IC klom met bijna een vijfde naar 5,3 miljard dollar. Bij More Personal Computing (omzet +14% naar 12,9 miljard ) liet de Xbox-spelconsole een groei met 64 procent optekenen. Ook de Surface-tablet (+28%) en Windows (+7%) presteerden boven de verwachtingen. Op groepsniveau bleef de stijging van de operationele winst (+8% naar 13,4 miljard dollar) iets achter op de omzetgroei waardoor de operationele marge met 2 procent daalde naar 35,3 procent. De operationele uitgaven stegen met 13 procent naar 12,9 miljard dollar door investeringen in clouddiensten en voorzieningen voor slechte leningen. De nettowinst daalde met 15 procent naar 11,2 miljard dollar of 1,46 dollar per aandeel. In hetzelfde kwartaal vorig jaar genoot Microsoft van een belastingvoordeel dat er nu niet was. Daarnaast moest de softwaregroep een last van 450 miljoen dollar boeken voor de sluiting van Microsoft Stores tijdens de verslagperiode. De aangepaste nettowinst lag 5 procent hoger dan een jaar eerder. De vrije kasstroom klom met 16 procent op jaarbasis naar 13,9 miljard dollar. Op het einde van het fiscaal boekjaar 2020 had Microsoft 133,8 miljard dollar aan liquiditeiten en investeringen op korte termijn op de balans. Daar stond een langetermijnschuld van 66,7 miljard dollar tegenover. Voor het programma voor aandeleninkopen spendeerde Microsoft tussen april en juni 5,1 miljard dollar. Samen met het dividend van 3,9 miljard dollar bracht dat de aandeelhoudersvergoeding op bijna 9 miljard dollar of 16 procent meer dan een jaar eerder. Het Azure-cloudplatform liet een groei met 50 procent optekenen tegenover 61 procent een kwartaal eerder.ConclusieMicrosoft heeft een uitgebreid producten- en dienstenaanbod dat het ook in coronatijden uitstekend doet. Daardoor blijven de omzet en winst groeien. De beperkte afhankelijkheid van advertentie-inkomsten is een troef. Het aandeel is duur, maar kwaliteit heeft nu eenmaal een prijs. Bijhouden mag voor langetermijninvesteerders. Wie aandelen wil kopen, wacht het best op een terugval.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 202,54 dollarTicker: MSFT US ISIN-code: US5949181045Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1533 miljard dollarK/w 2019: 35Verwachte k/w 2020: 32Koersverschil 12 maanden: +46%Koersverschil sinds jaarbegin: +28%Dividendrendement: 1%