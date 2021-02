De producten en diensten van de groep spelen in op de digitaliseringstrend en er is ruimte om het marktaandeel uit te breiden.

De digitalisering, zowel thuis als op de werkvloer, legt Microsoft geen windeieren. Het producten- en dienstengamma van de technologiegroep beantwoordt aan de hedendaagse noden. De omzetgroei met 16,7 procent naar 43,1 miljard dollar tussen oktober en december, het tweede kwartaal van het fiscaal boekjaar 2021, was zelfs de grootste in meer dan twee jaar. Dat bracht de omzet over de eerste jaarhelft op 80,2 miljard dollar of bijna 15 procent meer dan een jaar eerder. De consensusprognose voor de omzet in het volledige boekjaar 2021 bedraagt 164,2 miljard dollar. De stijging van de operationele uitgaven (+3%) was veel kleiner dan de omzetstijging. De sluiting van de fysieke winkels en een hogere operationele efficiëntie droegen daartoe bij. De hogere bedrijfswinst of ebit (+29%) vertaalde zich naar een ebit-marge van 41,5 procent tegenover 37,6 procent een jaar eerder. Netto bleef er 15,5 miljard dollar over, of een derde meer dan een jaar eerder. De winst per aandeel steeg met 34 procent naar 2,03 dollar.Het aanbod van Microsoft is opgedeeld in software voor bedrijven en particulieren (onder meer Windows, Office en Dynamics), een communicatieplatform, sociale media (LinkedIn) en hardware (Surface, Xbox). Daarbij is Microsoft na Amazon (AWS) de grootste speler in het cloudsegment op het gebied van datacenters en ook een van de snelst groeiende. Bij de afdeling Intelligent Cloud steeg de omzet het voorbije kwartaal met 23 procent naar 14,6 miljard dollar, een stuk boven de verwachte 13,7 miljard. In die divisie liet het Azure-cloudplatform een groei met 50 procent optekenen (48% bij constante wisselkoersen) tegenover 41 procent een kwartaal eerder. Die groei ligt hoger dan bij de concurrentie. De omzet van Productivity & Business Processes steeg met 13 procent naar 13,4 miljard dollar. Dat was ook 500 miljoen dollar boven de prognoses. Het Office 365-pakket leverde 15 procent meer op en het ERP-pakket Dynamics deed het met 21 procent nog beter. LinkedIn herstelde verder na een moeilijke eerste jaarhelft en liet een groei met 23 procent optekenen. De afdeling More Personal Computing (omzet +15% naar 15,1 miljard ) profiteerde van de lancering van de nieuwe Xbox, waardoor de omzet uit gaming met meer dan de helft groeide. De verkoop van spelconsoles zelf steeg met 40 procent. Ook de verkoop van de Surface-tablet ging licht de hoogte in (+3%). Microsoft keerde tussen oktober en december 10 miljard dollar uit aan de aandeelhouders. Het ging om 5,8 miljard dollar, met daarbovenop voor 4,2 miljard dollar aan dividenden. Dat brengt de uitkering in de eerste helft van het fiscaal boekjaar 2021 op 19,5 miljard dollar. De vrije kasstroom bedroeg in het laatste kwartaal van 2020 8,3 miljard dollar. Zonder rekening te houden met de betaling van een uitgestelde belastingfactuur (1,7 miljard dollar) lag dat cijfer 41 procent hoger dan een jaar eerder. Microsoft had op het einde van de eerste jaarhelft 132 miljard dollar aan liquiditeiten en investeringen op korte termijn op de balans. Daar stond een schuld op lange termijn van 55,1 miljard dollar tegenover.ConclusieMicrosoft rijdt een nagenoeg foutloos parcours en de vooruitzichten zijn gunstig. De producten en diensten van de groep spelen in op de digitaliseringstrend en er is ruimte om het marktaandeel uit te breiden. Microsoft is duur, maar de hoge waardering kan worden verantwoord door de hoge winstgroei en de aantrekkelijke aandeelhoudersvergoedingen. Nieuwe aankopen gebeuren bij voorkeur na een tussentijdse correctie. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2AKoers: 243 dollarTicker: MSFT US ISIN-code: US5949181045Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 1833 miljard dollarK/w 2020: 36Verwachte k/w 2021: 30Koersverschil 12 maanden: +33%Koersverschil sinds jaarbegin: +9%Dividendrendement: 0,9%