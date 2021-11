Na tegenvallende kwartaalcijfers van Apple en een beter dan verwacht rapport van Microsoft nam laatstgenoemde de fakkel over als bedrijf met de hoogste beurswaarde ter wereld. De ondernemingswaarde (beurswaarde gecorrigeerd voor nettoschulden of liquiditeiten) flirt met de grens van 2.500 miljard dollar.

De klim van de voorbije weken komt niet uit de lucht gevallen. Microsoft klopte al voor het elfde opeenvolgende kwartaal de analistenschattingen, terwijl ook de prognose voor het lopende kwartaal weer boven de verwachtingen lag. De groepsomzet klom in het eerste kwartaal van het fiscale boekjaar 2022 met 22 procent naar 45,32 miljard dollar, bijna 1,5 miljard dollar boven de consensusprognose. De brutomarge kwam uit op 70 procent tegenover 69,7 procent in het vorige kwartaal. De nettowinst steeg met bijna de helft naar 20,5 miljard dollar of 2,71 dollar per aandeel. Zonder rekening te houden met een belastingmeevaller van 3,3 miljard dollar bedroeg de nettowinst 2,27 dollar per aandeel, boven de verwachte 2,07 dollar. De drie divisies van de groep waren lange tijd ongeveer even groot, maar we zien de voorbije kwartalen dat Intelligent Cloud steeds meer afstand neemt. Intelligent Cloud zag de omzet in het eerste kwartaal met 31 procent toenemen naar net geen 17 miljard dollar. Het Azure-cloudplatform groeide met 50 procent op jaarbasis, of 48 procent exclusief wisselkoersverschillen. Dat is net boven de consensusverwachting. De totale cloudomzet steeg met 36 procent op jaarbasis naar 20,7 miljard dollar. De marge van de cloudactiviteiten (71%) is geklommen tot boven het groepsgemiddelde. Gezien de groei van deze afdeling is dat positief voor de toekomstige winstgevendheid van de groep. Microsoft blijft ook marktaandeel winnen en moet in de cloudinfrastructuur met een marktaandeel van 19 procent nog enkel Amazon (32%) voor zich dulden. Bij Productivity&Business Processes klom de omzet met 22 procent naar 15,04 miljard dollar, boven de consensusprognose van 14,67 miljard. Office 365 groeide met 23 procent en LinkedIn boekte een omzetstijging van 42 procent. De kleinste afdeling, More Personal Computing, kon een groei met 12 procent voorleggen naar 13,31 miljard dollar. De pc-markt en ook de Xbox-spelconsoles hebben te lijden onder de chiptekorten. Toch groeide de verkoop van Windows aan pc-makers met 10 procent. Windows 11 kan de komende kwartalen voor een nieuwe impuls zorgen. De omzet van de Surface-tablet daalde met 17 procent, maar het gamma werd intussen vernieuwd. De omzetprognose voor het lopende kwartaal bedraagt gemiddeld 50,6 miljard dollar. Dat is boven de consensusverwachting van 48,9 miljard dollar. Microsoft keerde tussen juli en september 10,9 miljard dollar uit aan de aandeelhouders of 14 procent meer dan een jaar eerder. Dat bedrag was samengesteld uit 6,2 miljard dollar aandeleninkopen en 4,7 miljard dollar aan dividenden. Microsoft keert op jaarbasis 2,48 dollar per aandeel dividend uit. Dat is tegen de huidige koers goed voor een bescheiden rendement van 0,8 procent. Na het eerste kwartaal van het boekjaar 2022 had Microsoft 130,6 miljard dollar in kas. Daar stond een langetermijnschuld van 53,3 miljard dollar tegenover.Conclusie Er viel weer niets af te dingen op de prestatie van Microsoft dat zijn marktpositie in het lucratieve cloudsegment weer verstevigt. De ondernemingswaarde bedraagt 12 keer de verwachte omzet en het aandeel noteert tegen 36 keer de verwachte winst. Dat is heel hoog, maar Microsoft is in verschillende groeisegmenten actief en ontgoochelt zelden. Om die reden blijft het aandeel een basiswaarde in een technologieportefeuille, en langetermijnbeleggers mogen het in portefeuille houden.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 329,37 dollarTicker: MSFT US ISIN-code: US5949181045Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 2490 miljard dollarK/w 2021: 41Verwachte k/w 2022: 36Koersverschil 12 maanden: +64%Koersverschil sinds jaarbegin: +48%Dividendrendement: 0,8%