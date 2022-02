Microsoft presteerde ook in het vierde kwartaal boven de verwachtingen dankzij het goed uitgebalanceerde producten- en dienstengamma waarmee de groep inspeelt op de digitaliseringstrend.

Het kwartaalrapport van Microsoft stond wat in de schaduw van de aangekondigde overname van de game-ontwikkelaar Activision Blizzard. Inclusief cash heeft de overeenkomst een waarde van 68,7 miljard dollar. Activision realiseert een jaaromzet van 8,7 miljard dollar. Microsoft breidt het gamma uit met gamestudio's en ontwikkelaars en krijgt een stevige voet tussen de deur in de e-sportniche. De gameportefeuille van Activision telt 400 miljoen maandelijks actieve gebruikers in 190 landen. De totale omvang van de gamingmarkt bedraagt 200 miljard dollar en die groeit erg snel. Het is de bedoeling van Microsoft om de Xbox-divisie te versterken en op termijn alle gametitels in de cloud aan te bieden. Microsoft klopte in de periode tussen oktober en december opnieuw de verwachtingen. De groepsomzet steeg in het tweede kwartaal van het fiscaal boekjaar 2022 met 20 procent naar 51,7 miljard dollar, boven de consensusprognose van 50,9 miljard. De brutowinst van 34,8 miljard dollar leverde een marge van 67,2 procent op. Ook dat cijfer lag boven de verwachte 66,6 procent. De nettowinst steeg met 21 procent naar 18,8 miljard dollar. Door het effect van de aandeleninkopen was de groei van de winst per aandeel met 22 procent naar 2,48 dollar nog iets groter. Intelligent Cloud, de grootste afdeling, zag de omzet in het eerste kwartaal met 26 procent toenemen naar 18,3 miljard dollar. Het Azure-cloudplatform groeide met 46 procent op jaarbasis. Dat was initieel de aanleiding voor een koersdaling omdat de meest optimistische schattingen een groei met 50 procent hadden vooropgesteld. Microsoft stelde de investeerders gerust met de belofte dat de groei van Azure de komende kwartalen zal versnellen. Het cloudplatform zal een rol spelen in de metaverse, de volgende evolutie van het internet met virtuele omgevingen en augmented reality-toepassingen. De totale cloudomzet dikte met 32 procent aan naar 22,1 miljard dollar. De omzetprognose voor Intelligent Cloud in het lopende kwartaal bedraagt 18,75 tot 19 miljard dollar, boven de consensus van 18,15 miljard.De omzet van Productivity & Business Processes steeg met 19 procent naar 15,9 miljard dollar dankzij de sterke prestatie van Office 365 en LinkedIn. De kleinste afdeling, More Personal Computing groeide met 15 procent naar 17,5 miljard dollar. Door aanbodproblemen konden niet alle bestelde Xbox-spelconsoles worden geleverd. Microsoft had na het tweede kwartaal van dit boekjaar 125,4 miljard dollar in kas. Daar stond een langetermijnschuld van 48,3 miljard dollar tegenover of een nettokaspositie van 77,1 miljard dollar. Dat is voldoende om de overname van Activision Blizzard te financieren. Over de eerste helft van het boekjaar 2022 bedraagt de vrije kasstroom 27,3 miljard dollar. Microsoft verhoogde in september het dividend met 11 procent naar 0,62 dollar per aandeel, goed voor een rendement van 0,8 procent. Het voorbije kwartaal werd 10,9 miljard dollar aan de aandeelhouders uitgekeerd, 9 procent meer dan een jaar eerder.ConclusieMicrosoft presteerde ook in het vierde kwartaal boven de verwachtingen dankzij het goed uitgebalanceerde producten- en dienstengamma waarmee de groep inspeelt op de digitaliseringstrend. Met de overname van Activision boort de groep een nieuwe groeipool aan. Dat maakt van Microsoft een basiswaarde in een technologieportefeuille. De waardering (35 keer de verwachte winst en 11 keer de verwachte omzet) blijft pittig. We hopen dat de huidige volatiliteit ons kansen biedt om het kwaliteitsaandeel tegen een lagere koers te kopen. Advies: houden/afwachtenRisico: laagRating: 2A Koers: 308,26 dollarTicker: MSFT US ISIN-code: US5949181045Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 2311 miljard dollarK/w 2021: 38Verwachte k/w 2022: 33Koersverschil 12 maanden: +29%Koersverschil sinds jaarbegin: -11%Dividendrendement: 0,8%