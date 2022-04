Er zijn nog zekerheden op de financiële markten. Eén daarvan is dat Microsoft boven de verwachtingen presteert.

De Amerikaanse softwaregroep pakte uit met een sterk kwartaalrapport. De producten en diensten van Microsoft blijven goed presteren, met dank aan de toenemende digitaliseringstrend op kantoor en in de woonkamer.

...

De Amerikaanse softwaregroep pakte uit met een sterk kwartaalrapport. De producten en diensten van Microsoft blijven goed presteren, met dank aan de toenemende digitaliseringstrend op kantoor en in de woonkamer. In het derde kwartaal van het fiscaal boekjaar 2022 klom de groepsomzet met 18 procent op jaarbasis naar 49,4 miljard dollar. De overname van Nuance Communications werd afgerond en droeg 111 miljoen dollar bij aan de omzet. Het management van Microsoft rekent voor het lopende vierde kwartaal op een omzetcijfer tussen 52,4 en 53,2 miljard dollar. De consensusverwachting bedroeg 52,95 miljard dollar. De cloudplatformen van de groep blijven goed presteren. De afdeling Intelligent Cloud liet een omzetgroei met 26 procent optekenen tot 19,2 miljard dollar. Het Azure-cloudplatform groeide met 46 procent op jaarbasis (49% bij constante wisselkoersen). Azure groeit sneller dan het AWS-cloudplatform van concurrent Amazon, dat zijn voorsprong op Microsoft ziet slinken. Tijdens de pandemie zijn de investeringen van bedrijven in de overgang naar de cloud een versnelling hoger geschakeld. Microsoft zag het aantal nieuwe Azure-contracten met een waarde van 100 miljoen dollar en meer verdubbelen. De brutowinstmarge van Azure nam op jaarbasis een fractie af van 71 naar 70 procent. De totale cloudomzet, met naast Azure ook Office 365, LinkedIn en het ERP-pakket Dynamics 365, groeide met 32 procent naar 23,4 miljard dollar of 47 procent van de groepsomzet. LinkedIn groeide met 34 procent dankzij hogere advertentie-inkomsten en meer jobaanbiedingen via het platform (Talent Solutions). De pc-markt kent een dipje met volgens de marktonderzoeker Gartner een daling van de verkopen met 6,8 procent in het eerste kwartaal. De Windows OEM-afdeling groeide nog met 11 procent. Gaming deed het ook iets minder goed met een groei van 4 procent in de abonnementendiensten. Met Activision zal Microsoft zijn marktpositie in dat segment drastisch versterken. De Xbox-spelconsole deed het wel goed met een groei van 14 procent.Op groepsniveau klom de operationele winst (ebit) met 19 procent naar 20,4 miljard dollar, goed voor een marge van 41,3 procent (+1,5%). Microsoft verdiende netto 16,7 miljard dollar of 2,22 dollar per aandeel, 9 procent meer dan een jaar eerder.Microsoft had op het einde van het derde kwartaal voor 104,7 miljard dollar liquiditeiten in kas. De langetermijnschuld exclusief leasingschulden bedraagt 48,2 miljard dollar. Dat is voldoende om de overnames van te financieren. In het derde kwartaal lag de vrije kasstroom op iets meer dan 20 miljard dollar. Dat brengt het totaal sinds de start van het boekjaar 2022 op 47,3 miljard dollar.Microsoft keerde tussen januari en maart 12,4 miljard dollar aan de aandeelhouders uit, een kwart meer dan een jaar eerder. Dat bedrag was samengesteld uit 7,8 miljard dollar aandeleninkopen en 4,6 miljard dollar aan dividenden. Na de dividendverhoging van vorig jaar bedraagt de uitkering nu 2,48 dollar op jaarbasis, goed voor een rendement van iets minder dan 1 procent.ConclusieEr zijn nog zekerheden op de financiële markten. Eén daarvan is dat Microsoft boven de verwachtingen presteert. Bovendien zijn de vooruitzichten voor de belangrijkste divisies erg gunstig. Toch verloor Microsoft sinds begin dit jaar bijna een vijfde van zijn beurswaarde. Het aandeel is niet immuun voor een algemene uitverkoop op de technologiemarkten, maar tegen 30 en 26 keer de winst van dit en volgend boekjaar is de waardering, rekening houdend met de hoge groei, interessanter geworden.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 284,75 dollarTicker: MSFT US ISIN-code: US5949181045Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 2050 miljard dollarK/w 2021: 35,5Verwachte k/w 2022: 30,5Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: -19%Dividendrendement: 0,9%