De intregratie van het bekende juwelenhuis Tiffany & Co verloopt erg succesvol.

Het luxeconcern Louis Vuitton Moet Hennessy - afgekort LVMH - heeft de gewoonte zeer aangenaam te verrassen met zijn resultaten. Door de pandemie viel LVMH een of twee kwartalen uit zijn rol. Maar al snel daarna kwam het herstel. Voorafgaand aan het derde kwartaal waren er toch weer wat twijfels, vooral rond China. Een grand cru werd het derde kwartaal niet, maar de groeivertraging ten opzichte van de voorgaande kwartalen bleef binnen de perken.

...

Het luxeconcern Louis Vuitton Moet Hennessy - afgekort LVMH - heeft de gewoonte zeer aangenaam te verrassen met zijn resultaten. Door de pandemie viel LVMH een of twee kwartalen uit zijn rol. Maar al snel daarna kwam het herstel. Voorafgaand aan het derde kwartaal waren er toch weer wat twijfels, vooral rond China. Een grand cru werd het derde kwartaal niet, maar de groeivertraging ten opzichte van de voorgaande kwartalen bleef binnen de perken. Na drie kwartalen ligt de omzet met 44,18 miljard euro 46 procent hoger dan de 30,35 miljard van de eerste drie kwartalen van 2020. Van die 46 procentklim is 40 procentpunt organisch (zonder overnames of desinvesteringen). In de eerste jaarhelft bedroeg de groei nog 56 procent, waarvan 53 procentpunt organisch. Tegenover de eerste negen maanden van 2019 bedraagt de omzetgroei op groepsniveau 11 procent, evenveel als in de eerste jaarhelft. Wie LVMH volgt, weet dat de afdeling Mode en lederwaren cruciaal is voor het concern. Die zette na negen maanden een forse klim van 57 procent (organisch) neer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met de eerste drie kwartalen van 2019 was er 38 procent organische groei. De afdeling, bekend van topmerken als Louis Vuitton, Fendi en Donna Karan, leverde in de eerste negen maanden ruim 48 procent van de groepsomzet. In 2020 was ze goed voor 86,5 procent van de groepsebit of bedrijfswinst van 8,30 miljard euro. In het eerste halfjaar zorgde de succesdivisie voor 74,1 procent van het recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfsresultaat (rebit). De afdeling Wijnen en sterke dranken, met topmerken als Moét & Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Château d'Yquem en Hennessy, is dit jaar ook een uitblinker. De organische omzettoename bedroeg 30 procent tegenover de eerste negen maanden van 2020, en 10 procent tegenover dezelfde periode van 2019. De divisie Selectieve retailingomvat naast de Sephora-shops vooral de DFS Group, de grootste luxewinkelketen voor het reizigerspubliek met ruim 1100 winkels. Ze is nog maar gedeeltelijk hersteld van de omzetdreun die ze in 2020 kreeg. De omzet ligt nog altijd 23 procent lager dan in de eerste negen maanden van 2019.De afdeling Parfums en cosmetica zit organisch evenmin weer op het niveau van 2019. Na drie kwartalen is er nog 2 procent minder omzet (4,69 miljard euro). Tegenover de eerste negen maanden van vorig jaar is er wel een organische toename met 30 procent. Sinds januari maakt het bekende juwelenhuisTiffany & Co deel uit van het luxeconcern. De integratie verloopt erg succesvol. Dat verklaart waarom de afdeling Horloges & juwelen de omzet explosief ziet toenemen (+170% na drie kwartalen). Maar ook organisch is er een sprong van 49 procent in de eerste negen maanden van 2021 tegenover dezelfde periode vorig jaar.ConclusieDe kwartaalcijfers van de luxegigant stelden de analisten en de beleggers gerust. LVMH is topkwaliteit. Daar betaal je voor, tegen ruim 18 keer de verwachte verhouding ondernemingswaarde (ev)/bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 en 32,5 keer de verwachte winst van dit jaar. Eerder dit jaar sloopte het aandeel de koersgrens van 700 euro, maar sindsdien kregen we een terechte tussentijdse correctie. Door die terugval kunnen we een adviesverhoging doorvoeren. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 642,7 euroTicker: MC FPISIN-code: FR0000121014Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 335,5 miljard euroK/w 2020: 35,5Verwachte k/w 2021: 32,5Koersverschil 12 maanden: +63%Koersverschil sinds jaarbegin: +25%Dividendrendement: 1,0%