Amazon blijft groeien en hoge kasstromen genereren, maar heeft wel problemen. De groei zwakt af en de marges staan onder druk.

Amazon valt nog het best te omschrijven als een combinatie van een retailer (online en fysiek) en een technologiebedrijf. De groep zette aanvankelijk in op omzetgroei om schaalvoordelen te creëren. De winstgevendheid kwam op de tweede plaats. Toch slaagde ze er de voorbije jaren in nettowinst te realiseren. Maar in het tweede kwartaal was er voor het eerst in zeven kwartalen minder winst dan verwacht. Die trend zette door in het derde kwartaal. De groepsomzet lag met net geen 70 miljard dollar (+23,7% op jaarbasis) wel boven de verwachte 68,7 miljard. Amazon is internationaal actief, maar blijft toch sterk op de thuismarkt gericht. 61 procent van de omzet komt uit de Verenigde Staten. De internationale activiteiten tekenen voor 27 procent en de cloudafdeling Amazon Web Services (AWS...