Dankzij de bijdrage van twee contracten verwacht Exmar voor dit jaar een bedrijfscashflow van 110 miljoen dollar.

Vanaf deze maand moet de Tango FLNG een serieuze bijdrage leveren aan de bedrijfscashflow van Exmar. Dat is geen dag te vroeg. De rederij stak zich diep in de schulden om de drijvende aardgasfabriek te bouwen, maar het gevaarte vond geen klant en dus ook geen inkomsten. Exmar bleef achter met een zware schuldenlast, terwijl de winstgevendheid in de lappenmand lag. Vorig jaar liep de nettoschuldpositie op tot 8,6 keer de bedrijfscashflow. Dat was zo goed als onhoudbaar. Aan beide fronten wordt nu winst geboekt. De inkomsten krijgen een boost dankzij het tienjarige contract voor de Tango FLNG. Dat contract moet jaarlijks minstens 43 miljoen dollar bedrijfscashflow opbrengen.

