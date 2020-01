We gaan à la baisse op het aandeel van de producent van landbouwmachines.

Het aandeel van de producent van landbouwmachines kwam de laatste dagen van 2019 in zwaar weer terecht. We gaven zelfs een verkoopadvies. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo is de koers gestegen naar bijna het hoogste niveau ooit (180 dollar). De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten heeft blijkbaar nog niet veel invloed gehad op het bedrijf. De concullega's uit dezelfde sector hebben daar al veel meer hinder van ondervonden. In verhouding tot hun aand...

Het aandeel van de producent van landbouwmachines kwam de laatste dagen van 2019 in zwaar weer terecht. We gaven zelfs een verkoopadvies. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo is de koers gestegen naar bijna het hoogste niveau ooit (180 dollar). De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten heeft blijkbaar nog niet veel invloed gehad op het bedrijf. De concullega's uit dezelfde sector hebben daar al veel meer hinder van ondervonden. In verhouding tot hun aandelen kost dat van Deere & Company erg veel. De beurs heeft dus sterker bij Deere dan bij de rest geanticipeerd op de deal tussen de VS en China. Maar de vooruitzichten voor het nieuwe boekjaar, dat op 1 november van start is gegaan, ogen niet zo rooskleurig. De winst voor de drie maanden die eindigden in oktober, daalde met 11,6 procent tot 2,14 dollar per aandeel. Voor het nieuwe boekjaar verwacht het bedrijf dat de verkoop van landbouwmachines met 5 à 10 procent daalt. Boeren zijn voorzichtiger geworden en investeren minder in nieuw materieel. In de bouwsector kan de terugslag zelfs nog groter zijn.Wie Deere-aandelen bezit, kan ze verkopen, zoals u elders kon lezen. Een andere mogelijkheid is ze bij te houden en calls te schrijven op de middellange termijn. We denken bijvoorbeeld aan:Met dat geschreven contract haalt u direct een extra rendement van 8,5 procent op uw aandelen. Als de aandelenkoers van Deere onder 170 dollar zakt en daar blijft hangen tot 19 juni, dan behoudt u de aandelen en uiteraard ook de ontvangen premie. Mocht de beurs er echter van uitgaan dat het aangekondigde handelsakkoord tussen de VS en China alle spanningen zal wegnemen, dan kan het de andere richting uitgaan. Misschien moet u de aandelen dan leveren. U ontvangt dan 170 dollar per aandeel of in totaal 184,78 dollar (170 + 14,78).Wie geen aandelen Deere in portefeuille heeft, kan eveneens à la baisse gaan met een gekochte put.De aandelenkoers van Deere moet met 8 procent of meer in waarde zakken eer dit contract intrinsieke waarde krijgt. Dat lijkt meer dan het in werkelijkheid is. Bedenk dat de koers in augustus bengelde tussen 154 en 144 dollar. Midden mei viel de koers zelfs even terug tot 134 dollar. Mocht dat weer gebeuren, dan is ons putje tenminste 26 dollar waard (160-134). Onze investering gaat dan bijna maal vier. Dat zou niet slecht zijn voor onze eerste positie dit jaar.