Mithra bevestigt met deal voor Estelle

Het was al duidelijk sinds de beursgang in 2015 dat 2018 het jaar van de waarheid zou worden voor het natuurlijke oestrogeen estetrol (E4) van de Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid Mithra Pharmaceuticals. In het voorjaar kregen we een eerste sterk signaal met de zeer positieve resultaten uit een fase II-hemostasestudie met het orale contraceptiemiddel Estelle, het eerste kandidaat-product op basis van Estetrol. Estelle presteerde op alle veiligheidsparameters voor het risico op bloedklonters minstens even goed als de meest veilige pil Melleva (van de tweede generatie), en beduidend beter dan de marktleider Yaz, een middel van de vierde generatie dat inclusief generische varianten 1,2 miljard euro omzet genereert. In augustus volgden sterke fase III-resultaten uit het Europees-Russische deel van het fase III-programma....