Mithra hoopte een wereldwijde partner te vinden, analisten mikten op een bijbehorende voorafbetaling van 150 à 200 miljoen euro.In plaats daarvan kwam een bindend akkoord met het Hongaarse Gedeon Richter voor de commercialisatie in Europa, Latijns-Amerika (niet-exclusief voor Brazilië, 40% van de menopauzemarkt in Latijns-Amerika), Centraal-Azië en Oceanië (niet-exclusief). Het akkoord gaat gepaard met een onmiddellijke betaling van 5 miljoen euro, gevolgd door 50 miljoen bij de ondertekening van het definitieve akkoord in het eerste kwartaal. Daarnaast heeft Mithra recht op 15 miljoen euro bij het behalen van de regulatoire mijlpalen en op 10 à 13 procent royalty's op de nettoverkoop. Mithra versterkt de samenwerking met Gedeon Richter, het Europese nummer twee (na Bayer) in vrouwelijke gezondheid, met 441,8 miljoen euro omzet na negen maanden. Het Hongaarse bedrijf verzorgt de verkoop van de anticonceptiepil Estelle (Drovelis) in Europa, Rusland, Australië en vanaf 2023 ook in een aantal Aziatische en Zuid-Amerikaanse landen. Die verkoop leverde in de eerste negen maanden van 2022 9,9 miljoen euro omzet op, waarvan 4,4 miljoen in het derde kwartaal. Gedeon Richter mag dan niet de gedroomde wereldwijde partner zijn, volgens het management is het voor de toegewezen regio's de meest gemotiveerde partner. Het heeft de middelen en een uitgebreid verkoopteam, en zal gedurende het contract van twintig jaar het meeste waarde creëren, meent Mithra. Gedeon Richter heeft de ambitie het nummer één te worden. Voor de cruciale Amerikaanse markt, 60 procent van de menopauzemarkt, moeten de lopende besprekingen in de eerste jaarhelft tot een deal leiden. Op de korte termijn volgen de volledige resultaten van de Noord-Amerikaanse fase III-studie met Donesta, inclusief de veiligheidsdata, en tegen eind juni die van de wereldwijde studie. Rond die tijd zal het goedkeuringsdossier worden ingediend bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA), terwijl de indiening bij het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA) eind 2023 of begin 2024 zal gebeuren.Zowel de Europese als de Amerikaanse verkoop van Estelle trekt aan, maar moet nog aanzienlijk toenemen om Mithra een positieve nettokasstroom te bezorgen. Daarvoor zal de steun nodig zijn van goede Amerikaanse verkoopcijfers voor Myring en allicht ook voor Donesta. Vooralsnog blijft de operationele cashburn hoog en bijgevolg ook de financieringsbehoefte die het aandeel vorig jaar kelderde. In 2023 verwacht Mithra nog steeds 70 miljoen euro kosten voor onderzoek en ontwikkeling, maar vanaf 2024 moet dat cijfer drastisch verminderen. Gezien de schuldopbouw tot ruim 200 miljoen euro betekent de deal met Gedeon Richter (nog) niet de verhoopte financiële reddingsboei die de vrees voor nieuwe aandelenuitgiften kan wegnemen. Daarvoor is de komende maanden een sterke Amerikaanse deal absoluut noodzakelijk. In afwachting blijft het aandeel koopwaardig, maar enkel voor de risicobewuste investeerder. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 3,51 euroTicker: MITRA BBISIN-code: BE0974283153Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 196,7 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -83%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: -