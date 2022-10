Dat de verkoop van het anticonceptiemiddel Estelle minder goed loopt dan verhoopt, bleek opnieuw uit de halfjaarrapportering van Mithra Pharmaceuticals, de Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid. De groepsomzet bedroeg 11,4 miljoen euro. Daarvan kwam 7,7 miljoen van Estelle, inclusief een eenmalige mijlpaalbetaling van 4 miljoen van partner Gedeon Richter in Latijns-Amerika. Vorig jaar bedroeg de omzet van Estelle 13,4 miljoen euro, waarvan het gros in de tweede jaarhelft werd gehaald.

Dat de verkoop van het anticonceptiemiddel Estelle minder goed loopt dan verhoopt, bleek opnieuw uit de halfjaarrapportering van Mithra Pharmaceuticals, de Luikse specialist in vrouwelijke gezondheid. De groepsomzet bedroeg 11,4 miljoen euro. Daarvan kwam 7,7 miljoen van Estelle, inclusief een eenmalige mijlpaalbetaling van 4 miljoen van partner Gedeon Richter in Latijns-Amerika. Vorig jaar bedroeg de omzet van Estelle 13,4 miljoen euro, waarvan het gros in de tweede jaarhelft werd gehaald. De voorraden die partners Gedeon Richter en Mayne Pharma vorig jaar hebben opgebouwd bij de start van de commercialisatie, raken trager dan verwacht weggewerkt. Gedeon Richter boekte met Drovelis, de commerciële naam van Estelle in Europa, 1,9 miljoen euro omzet in de tweede helft van 2021. In het eerste kwartaal van dit jaar was dat 2,5 miljoen en in het tweede kwartaal 3,3 miljoen. Op jaarbasis wordt circa 15 miljoen euro verwacht. Mayne Pharma boekte met Nextstellis in de eerste jaarhelft 5,8 miljoen dollar omzet dankzij 57.000 verkochte cycli, tegenover 1,1 miljoen dollar in de tweede helft van vorig jaar. Voor de komende twaalf maanden rekent Mayne Pharma op een stijging tot minstens 350.000 cycli, of 35 miljoen dollar omzet. Het opstarten van de verkoop in nieuwe landen verloopt wel grotendeels volgens plan. In de eerste jaarhelft waren Portugal, Spanje en Tsjechië aan de beurt, in juli in Australië en Zwitserland. De komende kwartalen volgen het Verenigd Koninkrijk, Taiwan, Hongkong en landen in Latijns-Amerika. De omzet van de generische producten, vooral van de vaginale ring Myring, steeg in de eerste jaarhelft met 30 procent tot 2,4 miljoen euro. Cruciaal is dat in augustus partner Mayne Pharma dan toch de Amerikaanse goedkeuring kreeg. De verkoop start begin 2023. Hoewel er intussen generische concurrentie is, blijft het een aantrekkelijke markt met een jaarlijkse omzet van 580 miljoen dollar (Nuvaring en generieken samen). De goedkeuring gaat gepaard met een mijlpaalbetaling van 6 miljoen euro en 1,6 miljoen bij de start van de commercialisatie. Eind juni beschikte Mithra onder meer dankzij een kapitaalverhoging van 23,4 miljoen euro in juni over 29,3 miljoen euro cash. Daarnaast is er onder voorwaarden toegang tot nog 71 miljoen euro via Highbridge Capital en Whitebox Advisors, 53,8 miljoen via LDA Capital en 85 miljoen via Goldman Sachs. Mithra heeft intussen een schuldpositie van ruim 200 miljoen euro. De komende maanden gaat alle aandacht daarom naar Donesta, het kandidaat-middel tegen opvliegers tijdens de menopauze. Na de goede eerste resultaten begin 2022 volgen de volledige resultaten van de Noord-Amerikaanse fase III-studie, inclusief de veiligheidsdata, voor eind 2022. De volledige resultaten van de wereldwijde studie volgen tegen het einde van de eerste helft van 2023. Rond die tijd zal het goedkeuringsdossier worden ingediend bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA), terwijl de indiening bij het Europese geneesmiddelenagentschap (het EMA) tegen het jaareinde van 2023 zal gebeuren. De Amerikaanse goedkeuringsbeslissing wordt midden 2024 verwacht, de Europese zes maanden later. Op de korte termijn mikt Mithra vooral op een wereldwijde licentiedeal met Donesta. Analisten verwachten bij de ondertekening een mijlpaalbetaling die kan oplopen tot 200 miljoen dollar. Gezien de minder dan verhoopte verkoop van Estelle tot nog toe en de druk op het aandeel door de aanhoudende financieringsnood, wordt een goed onthaalde licentiedeal voor Donesta cruciaal om het aandeel een nieuw elan te geven. In afwachting behouden we onze positie en blijft het aandeel koopwaardig, met een bovengemiddeld risico (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 6,32 euroTicker: MITRA BBISIN-code: BE0974283153Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 342 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: -Koersverschil 12 maanden: -66%Koersverschil sinds jaarbegin: -68%Dividendrendement: -